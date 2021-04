Top 5 Settimana 16 2021: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 16 2021.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 16 2021 parlando di Sony, la quale sta continuando a lanciare nuovi prodotti nel mercato degli smartphone. E lo sta facendo alla grande annunciando ufficialmente il nuovo top di gamma Sony Xperia 1 III che, nella visione dell’azienda, è il cameraphone perfetto. Purtroppo Sony non ha comunicato ancora i prezzi di vendita ma si è limitata a riferire che Sony Xperia 1 III arriverà sul mercato durante le prime settimane dei mesi estivi.

Samsung ha annunciato ufficialmente il nuovo smartphone Samsung Galaxy Quantum2. Si tratta della seconda generazione e, esattamente come il primo modello e come suggerisce il nome, è dotato di un chip quantistico.

Con l’evoluzione sempre più massiccia del mercato degli smartphone flessibili, Samsung sta cercando di prenderne la guida in maniera salda lanciando non uno, non due ma ben tre diversi modelli nel corso del prossimo futuro. Mentre due di essi saranno iterazioni degli attuali modelli (Z Fold3 e Z Flip2), il terzo dovrebbe essere il Samsung Galaxy Z Tab con uno speciale display flessibile in grado di piegarsi in 3.

Google ha recentemente iniziato a testare un modo di tracciamento degli utenti in Chrome sfruttando una nuova tecnologia web chiamata Federated Learning of Cohorts (FLoC), che sta sostituendo i cookie di terze parti. Secondo Google, questo sistema rispetta maggiormente la privacy delle persone rispetto ai cookies di terze parti ma non tutti sono d’accordo. In risposta, DuckDuckGo, Brave, uBlock Origin e Vivaldi hanno tutti annunciato che disabiliteranno il tracciamento FLoC di Google, definendolo un “passo nella direzione sbagliata”.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 16 2021 con WhatsApp che con la sua nuova politica sulla privacy potrebbe dover affrontare anche alcuni problemi normativi oltre ad aver “spaventato” gli utenti e averne fatti fuggire molti.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 17 2021.