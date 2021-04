L’utente medio usa TikTok 1 ora e mezza al giorno

In rete è stato pubblicato un documento riservato che TikTok ha utilizzato per convincere grossi inserzionisti pubblicitari a investire nella propria piattaforma. Tale documento di dà un’indicazione precisa su quanti utenti attivi ha TikTok e quali sono le caratteristiche dell’utente medio che utilizza il social.

Nel mese di ottobre, i numeri di TikTok mostrano che gli utenti attivi mensili (MAU) in tutto il mondo ammontano a 732 milioni mentre negli Stati Uniti la cifra è di oltre 100 milioni. Se si considera che queste cifre risalgono a sei mesi fa, i numeri dovrebbero essere molto più alti, forse decine di milioni in più a livello globale.

Grazie a una causa intentata contro il governo lo scorso anno, sappiamo che da fine luglio 2020 a ottobre 2020, l’app ha guadagnato circa 14,3 milioni di utenti mensili attivi in ​​tutto il mondo ogni mese. Se questa crescita continuerà nei prossimi 13 mesi, entro maggio 2022 l’app avrà oltre un miliardo di utenti attivi mensilmente a livello globale.

Fra gli altri dati scovati nel documento troviamo che il 47% degli utenti ha affermato di aver acquistato qualcosa che ha visto su TikTok in passato, mentre il 67% ha affermato che TikTok ha dato loro l’ispirazione per fare shopping anche se non avevano intenzione di farlo.

In termini demografici, il 42% di utenti attivi tra i 18 ei 24 anni, il 17% ha tra i 13 ei 17 anni con il 22% tra i 25 ei 34 anni, il 12% tra i 34 ei 44 anni e solo il 7% sopra i 45 anni.

Altrettanto interessante (e spaventoso) è constatare che l’utente medio apre l’app di TikTok 19 volte al giorno e, a partire dallo scorso gennaio, l’utente medio usa l’app per 89 minuti al giorno.

Insomma, numeri da capogiro che nemmeno il ban degli Stati Uniti di qualche mese fa è riuscito a fermare. Purtroppo ciò va ad aumentare anche i rischi per la sicurezza.

