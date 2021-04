Samsung Galaxy M42 5G verrà presentato il 28 aprile

In un tentativo di conquistare anche la fascia medio bassa degli smartphone 5G, Samsung ha annunciato che presenterà il nuovo Samsung Galaxy M42 5G il prossimo 28 aprile.

In base al prezzo (si prevede che costerà intorno ai 299 euro) e alle specifiche tecniche, il Samsung Galaxy M42 5G potrebbe essere uno dei migliori smartphone 5G economici nel 2021, insieme al Galaxy A32 5G, un altro smartphone 5G economico molto accattivante (almeno nel catalogo di Samsung, visto che Redmi, POCO e tutti gli altri marchi cinesi hanno smartphone all’avanguardia anche in questa fascia di mercato).

Oltre al supporto 5G, sappiamo anche che il Samsung Galaxy M42 sarà dotato di un discreto chipset Qualcomm Snapdragon 750G (Samsung non ha ancora sviluppato un SoC Exynos di fascia media con supporto alle reti 5G che possa competere con lo strapotere che fino a questo momento sta avendo Qualcomm), un’interessante fotocamera principale da 64 megapixel e una delle batterie più grandi che abbiamo visto in uno smartphone: 6.000 mAh che dovrebbero garantire non solo due ma forse anche tre giorni di utilizzo continuato.

Sappiamo anche che il dispositivo avrà un display AMOLED, ma il resto dei dettagli rimane un mistero. Tuttavia, a quasi una settimana dal lancio sul mercato, siamo convinti che emergeranno maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche.

Ad ogni modo, in attesa di saperne di più sul Samsung Galaxy M42 5G e su cosa offrirà nella sua scheda tecnica, vi vogliamo ricordare che Samsung ha presentato il Galaxy Quantum2, uno smartphone con chip quantistico in grado di generare numeri casuali per la crittografia partendo semplicemente da come la luce viene riflessa sul chip in questione.

VIA