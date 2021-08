Spotify lancia in Italia la funzione Music + Talk

L’impegno di Spotify per i podcast sta crescendo sempre di più e, facendo leva sulle acquisizione di questi ultimi anni, il colosso dello streaming musicale ha lanciato una nuova funzione in diversi mercati internazionali (Italia compresa) chiamata Music + Talk.

L’obiettivo di Music + Talk è quello di unire il mondo della musica con quello dei podcast. In altre parole, i creatori che utilizzano la piattaforma Anchor possono creare delle serie complete di podcast pescando non solo dalla propria creatività e dalla propria voce ma anche dall’immenso catalogo musicale disponibile su Spotify.

Fin dai primi test Music + Talk è stata molto amata sia dai creator che dagli utenti, dal momento che offre a tutti l’opportunità di parlare della propria musica preferita creando contenuti personalizzati su di essa.

La funzione non è una novità assoluta in quanto è stata lanciata nel 2020 in alcuni mercati selezionati e, da quel momento, i creators si sono rivolti a Spotify per parlare della musica che gli piacciono e il formato ha anche generato una serie di Spotify Originals, tra cui Black Girl Songbook e 10 Songs that Made Me e altri. La novità è l’arrivo in 15 mercati europei, fra cui l’Italia.

Dal punto di vista dell’ascolto, l’accesso ai podcast creati utilizzando la funzione Music + Talk è garantito sia a coloro che utilizzano la versione Free di Spotify sia a coloro sono abbonati Premium. Tuttavia, gli utenti di Spotify Premium possono ascoltare le tracce complete come parte di questi spettacoli, mentre gli utenti Free ascolteranno anteprime di 30 secondi di ogni brano (come avviene da sempre per il catalogo musicale).

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che l’azienda ha aggiornato l’app Wear OS introducendo il download di musica e podcast offline.

FONTE