Rush Rally Origins disponibile ufficialmente sul Play Store

Gli sviluppatori di Brownmonster Limited hanno finalmente pubblicato ufficialmente sul Play Store di Android il nuovo gioco Rush Rally Origins. Come potete intuire dal nome, si tratta di un gioco di corse in cui si devono affrontare vari stage di rally.

Come potete vedere dal video trailer, l’inquadratura permette di avere una vista dall’alto verso il basso. Ciò consente un gameplay più dinamico e frenetico. I fan della serie possono aspettarsi 36 percorsi nuovi di zecca insieme a condizioni meteorologiche variabili, tutte rese a 60FPS. Sono previste classifiche globali, insieme al supporto dei controller.

Rush Rally Origins unisce la classica azione top-down dell’originale Rush Rally all’apprezzatissima grafica e fisica di Rush Rally 3. Affronta 36 nuovi livelli originali in tutto il mondo, ciascuno con la possibilità di cambiare l’orario e il clima. Guida su tanti tipi di superfici impegnative, tra cui neve, ghiaia, sterrato, fango e asfalto!

Gareggia a 60 FPS (120 FPS sui dispositivi supportati) con uno dei migliori modelli di dinamica automobilistica mai creati per offrire un’esperienza di corsa top-down più divertente. Senti come cambia l’aderenza su vari tipi di superfici e in diverse condizioni atmosferiche.