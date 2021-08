Pokémon UNITE in uscita il 22 settembre su Android | Pre-registrazione

Dopo il grandissimo successo di Pokémon GO (sviluppato da Niantic Labs), la The Pokemon Company si sta ora preparando al lancio del nuovo gioco Pokémon UNITE. Il gioco non è ancora disponibile ma ha una data di uscita esatta su Android: il 22 settembre. Inoltre, è in fase di pre-registrazione sul Google Play Store.

L’ultima volta che abbiamo sentito parlare della versione mobile di Pokémon UNITE risale a giugno, quando The Pokémon Company e TiMi Studio Group hanno annunciato che il MOBA sarebbe arrivato a settembre, ma non sono riusciti a fornire una data effettiva. Ora invece la data esatta c’è.

#PokemonUNITE is coming to mobile on September 22! Pre-register for special rewards! pic.twitter.com/r671Bs31el — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) August 18, 2021

Il primo gioco Pokémon strategico con lotte a squadre 5 contro 5 è ora disponibile per la registrazione anticipata su dispositivi mobili! Preregistra il gioco adesso per avere l’occasione di ricevere ricompense speciali, tra cui un Holowear Stile festival (Pikachu)! Unisciti agli Allenatori di tutto il mondo e visita anche tu l’Isola di Heos per metterti alla prova con le Lotte Unite! Nelle Lotte Unite, gli Allenatori si affrontano in squadre da cinque per stabilire chi riesce a segnare più punti entro il tempo limite. La cooperazione tra i membri della squadra è la chiave per sconfiggere i Pokémon selvatici, far salire di livello il tuo Pokémon, farlo evolvere e impedire alla squadra avversaria di segnare punti. Metti alla prova la tua squadra collaborando al meglio e porta a casa la vittoria!

É bene specificare che Pokémon UNITE sarà disponibile come free-to-play, per cui è estremamente probabile la presenza di un sistema di micro transazioni incentrato sulla progressione tramite denaro. Se a ciò aggiungiamo che Tencent è uno dei partner che ha partecipato allo sviluppo del titolo, allora il focus sugli acquisti in-app è assicurato.

