PUBG Mobile si aggiorna alla versione 1.4 | Novità

Tencent e gli sviluppatori che stanno dietro a PUBG Mobile hanno annunciato l’aggiornamento alla versione 1.4 su Android e iOS introducendo diverse novità, fra cui il crossover con Godzilla vs Kong, con i mostri giganti di pronti a sfidarsi sulle mappe mobili a partire dalla fine di questa settimana.

In momenti semi-casuali durante le partite online, appariranno Godzilla, King Kong e Mechagodzilla e inizieranno a distruggere l’ambiente locale, i giocatori e altri mostri. Guardare i titani duellare dalla piccola prospettiva umana sembra divertente, ma il gioco continuerà intorno a loro, quindi è bene guardarsi le spalle e stare attenti agli altri giocatori.

I mostri lasceranno cadere cristalli di energia sulla loro scia che possono essere usati per potenziare le abilità, spingere e bruciare altri giocatori o rilevarli nelle vicinanze. Anche le strutture Apex piene di bottino del film punteggeranno la mappa.

L’evento mostruoso diventerà live con la patch 1.4 di PUBG Mobile che dovrebbe arrivare martedì e durerà fino all’8 giugno. A partire dal 25 maggio, si potrà giocare al finale dell’evento, Titan Last Stand, salendo a bordo di un elicottero nella hall. Dopodiché, l’evento Microcosm consentirà ai giocatori di trasformarsi in un minuscolo “insettoide” e di viaggiare per la mappa attraverso i wormhole e di essere invincibili alle normali armi (tranne che per la padella).

Altre modifiche imminenti includono una nuova visuale sopra le spalle, una nuova mappa per la modalità Arena, un nuovo veicolo Coup RB e varie correzioni di bug e bilanciamento di armi.

Chi accederà a PUBG Mobile tra l’11 e il 16 maggio potrà poi ottenere 2888 punti battaglia, 100 asso d’oro e uno speciale oggetto “Banana Bonanza”.

VIA