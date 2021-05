Frostpunk in versione Mobile arriverà presto su Android

Il gioco di strategia per PC acclamato dalla critica Frostpunk sta per essere rilasciato su mobile, sia su smartphone e tablet Android che sugli iPhone e iPad. Dietro lo sviluppo di questa versione mobile c’è lo sempre lo studio 11 bit.

Sfortunatamente, l’annuncio ufficiale non è del tutto chiaro su cosa sia esattamente Frostpunk Mobile: potrebbe essere un porting dell’attuale gioco largamente apprezzato oppure uno spin-off dedicato solo a smartphone e tablet. Tuttavia, sappiamo che lo studio a 11 bit ha collaborato con NetEase, lo sviluppatore ed editore cinese famoso per i suoi franchise mobili.

Abbiamo anche appreso che Frostpunk Mobile manterrà le meccaniche di gioco tipiche del gioco originale, introducendone però di nuove. Le modalità che saranno integrate in Frostpunk Mobile includono Roguelike Adventure, Rare Animal Rescue Station, Character Development e Law and Guild.

Dalle informazioni fornite nell’annuncio, sembra che si tratterà di uno spin-off appositamente progettato per i dispositivi mobili. Nessuna data di rilascio esatta è stata ancora rivelata, ma NetEase dovrebbe offrire ulteriori informazioni su Frostpunk Mobile il 20 maggio. Indipendentemente da ciò, un sito Web ufficiale è ora attivo e funzionante, quindi tenete gli occhi aperti per eventuali nuovi dettagli pubblicati.

Ad ogni modo, ricordiamo che il gioco per PC è ambientato in un 1886 alternativo in cui le eruzioni del Krakatoa e del Monte Tambora, l’oscuramento del Sole e altri fattori sconosciuti hanno causato un era glaciale mondiale. Ciò a sua volta ha portato a un diffuso fallimento dei raccolti e alla morte di milioni di persone. Questo evento si allinea all’incirca con la storica eruzione del Krakatoa del 1883, un evento vulcanico che ha portato al raffreddamento globale.

VIA