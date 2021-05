Top 5 Settimana 19 2021: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 19 2021.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 19 2021 parlando di Clubhouse. Dopo aver ottenuto una significativa base di utenti su iOS, Clubhouse ha finalmente iniziato a lavorare sulla sua app per Android all’inizio di quest’anno. Ora la società ha iniziato a testare l’app Clubhouse per il sistema operativo Android sul canale beta. Al momento Clubhouse non ha condiviso una roadmap con tempi precisi per il rilascio della sua app Android.

Mentre Clubhouse si prepara al lancio nel mondo Android, Twitter non perde tempo. I Twitter Spaces sono stati testati con alcuni utenti dalla scorsa settimana ma qualche giorno fa l’azienda ha riferito che tutti coloro che hanno 600 o più follower possono ospitare una chat audio. Se non si è abbastanza popolari per ospitare gli Spaces, si può comunque ascoltare quelli di qualcun altro senza alcuna limitazione.

Google vuole che tutti i suoi utenti aggiungano un secondo sistema per autenticare (2FA) i propri accessi ed è pronto a imporre questa miglioria alla sicurezza a quante più persone possibile contemporaneamente. L’azienda ha annunciato che ha già incominciato a “migrare” i primi utenti verso la 2FA e che completerà il processo a breve.

Google e altri produttori di smartphone Android cercano di mantenere il controllo della sicurezza hardware e software con vari livelli di intensità. Ma una falla di sicurezza nei SoC Qualcomm ampiamente utilizzati scoperta da Check Point Research è stata particolarmente allarmante.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 19 2021 con Netflix che potrebbe avere in programma di lanciare un nuovo spazio online, per ora conosciuto come N-Plus, progettato per migliorare i suoi show originali con funzionalità bonus, podcast e informazioni dettagliate.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 20 2021.