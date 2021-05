Netflix potrebbe lanciare N-Plus: ecco di cosa si tratta

Nonostante l’aumento della concorrenza, Netflix è ancora il servizio di streaming più popolare a livello globale per guardare film e serie TV sul web e non sta certo pensando di rallentare lo slancio. Netflix potrebbe avere in programma di lanciare un nuovo spazio online, per ora conosciuto come N-Plus, progettato per migliorare i suoi show originali con funzionalità bonus, podcast e informazioni dettagliate.

Secondo un sondaggio individuato dalla redazione di Protocol, la società sta chiedendo feedback ai clienti su “un futuro spazio online in cui è possibile saperne di più sugli spettacoli di Netflix e sulle cose ad essi correlati“. Attualmente denominato N-Plus, questo progetto avrebbe il compito di essere uno strumento promozionale con utilità social limitate, in cui gli utenti potrebbero interagire con la programmazione originale a un livello più profondo.

Alcune delle potenziali nuove funzionalità includono contenuti personalizzati creati per e da i contenuti originali preferiti che possono poi essere condivisi online per essere guardati da altri. Allo stesso modo, Netflix sta prendendo in considerazione l’inclusione di playlist per le colonne sonore delle sue serie su N-Plus e l’implementazione di un modo per gli utenti di fornire feedback sui programmi in arrivo prima ancora che entrino in produzione. Il sito potrebbe anche vedere il ritorno delle recensioni degli utenti, qualcosa che il servizio ha rimosso nel 2018.

C’è da dire comunque che per adesso si tratta solo di un sondaggio e non è noto se tutto questo arriverà su N-Plus (o se Netflix lancerà N-Plus). L’azienda è nota per testare ossessivamente nuove funzionalità e prodotti, alcuni dei quali non arrivano mai sul mercato.

Una cosa che il sondaggio chiarisce, tuttavia, è che Netflix vuole possedere più dei soli programmi TV, ma il mondo dei contenuti che lo circondano. “Potresti arrivare a N-Plus quando cerchi su Google qualcosa su uno spettacolo o attori di uno spettacolo che ti interessa, oppure potresti trovare link ad esso nei messaggi che ricevi da Netflix, o potrebbe esserci un link ad esso sulle pagine all’interno dell’app“, afferma il sondaggio.

VIA