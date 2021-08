Mega Man X DiVE disponibile ufficialmente sul Play Store

A distanza di due anni da quando gli sviluppatori di NebulaJoy hanno lanciato una versione beta del gioco e di un anno da quando è arrivato nei mercati asiatici, Mega Man X DiVE è finalmente stato pubblicato sul Play Store di Android anche per i mercati occidentali.

Qui sopra potete dare uno sguardo all’ultimo trailer di Mega Man X DiVe e, anche se dura solo 30 secondi, si può vedere parte del gioco in azione. Come potete vedere, Mega Max X DiVe offre una piacevole grafica 3D a scorrimento laterale.

Il fatto è che questo è ancora un gioco gacha free-to-play, quindi grande enfasi viene posta sui power-up e sugli acquisti in-app. Il gioco cooperativo è un punto focale e c’è anche un modalità PvP.

Come previsto, Mega Man X DiVE è free-to-play e quindi contiene acquisti in-app che, ovviamente, vanno fino a 99,99 euro per articolo. Non ne siamo certi ma alcuni utenti sul Discord ufficiale alludono al supporto del controller sia tramite USB-C che Bluetooth, il che sembra promettente.

Scatti, salti, buster e sciabola! Il gioco conserva le azioni autentiche di “MEGAMAN X” e ha aggiunto la mira automatica e gli spari a 360 gradi. L’ottimizzazione unica di questo gioco rende i movimenti ancora più fluidi! Le dimensioni e il posizionamento dei pulsanti possono anche essere personalizzati per renderlo ancora più vicino all’originale “MEGAMAN X!”

Ad ogni modo, nel caso voleste provare Mega Man X DiVE, potete scaricarlo in maniera del tutto gratuita dal Google Play Store attraverso il nostro app box che trovate qui di seguito.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che di recente è stato lanciato anche Punishing: Gray Raven sul Play Store.

