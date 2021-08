Spotify aggiorna l’app Wear OS introducendo il download di musica e podcast offline

Facendo leva sulla collaborazione di lunga data con Samsung (nata dopo che il colosso coreano ha abbandonato i piani di avere un servizio di streaming musicale tutto suo), Spotify ha approfittato del lancio dei nuovi Galaxy Watch4 di Samsung per annunciare un grosso aggiornamento alla sua applicazione per Wear OS.

I responsabili di Spotify hanno annunciato che la nuova versione dell’applicazione per Wear OS, prevista per il rilascio nelle prossime settimane, permetterà di scaricare la musica e i podcast sugli smartwatch stessi, così da poter riprodurre il tutto senza la necessità di uno smartphone connesso oppure di una connessione dati attiva. Chiaramente questa funzione sarà accessibile solamente da coloro hanno un abbonamento Premium.

“Nelle prossime settimane, gli utenti di Spotify potranno riprodurre le loro playlist, album e podcast preferiti con i loro smartwatch che eseguono Wear OS“, ha scritto la società sul suo blog. “Avendo Spotify al polso, sei più libero di correre, ballare, fare acquisti, cucinare e socializzare e controllare la tua musica e i tuoi podcast allo stesso tempo. Inoltre, siamo entusiasti di svelare una delle funzionalità più richieste dai nostri utenti: la possibilità di scaricare tutta la tua musica e i tuoi podcast preferiti sul tuo smartwatch.”

Spotify ha notato che l’aggiornamento arriverà sugli smartwatch di Fossil, Mobvoi e Suunto, insieme agli ultimi dispositivi Samsung. Considerando però che Spotify cita espressamente che la nuova funzione “richiede che il tuo smartwatch esegua almeno Wear OS 2.0 o versioni successive”, dovrebbe funzionare anche su smartwatch più vecchi.

Ad ogni modo, con questa novità Spotify mette alla pari la propria app per Wear OS e quella per watchOS, nella quale la funzione di scaricamento della musica per l’ascolto offline è disponibile dallo scorso mese di maggio.

