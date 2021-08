Google ha considerato l’idea di acquisire Epic Games per “rimettere le mani” su Fortnite

La rimozione di Fortnite dal Google Play Store costringe coloro che sono interessati ad effettuare il sideload dell’app ma, in linea generale, è stata un duro colpo su ogni fronte: Epic ha perso la principale vetrina per esporre il proprio gioco a miliardi di persone in possesso di uno smartphone Android; Google ha perso una “gallina dalle uova d’oro” visto le moltissime transazioni in-app che vengono fatte su Fortnite (di cui il 30% sarebbe rimasto nelle casse di Google); gli utenti hanno perso un modo semplice per installare sui loro smartphone uno dei giochi più popolari del momento.

Durante la causa legale che Epic Games ha intentato contro Apple e Google per il loro comportamento monopolistico attraverso il Play Store e l’App Store, è venuto fuori che Google, al fine di rimettere le mani sulla miniera d’oro che è Fortnite, ha considerato l’acquisizione (o comunque un forte investimento) di Epic Games.

Secondo i documenti di Epic Games forniti alla corte, si legge che:

Le azioni di Google costringono gli sviluppatori di app e i consumatori a entrare nello store monopolizzato di Google, il Play Store. Google si è quindi posto come intermediario inevitabile per gli sviluppatori di app che desiderano raggiungere gli utenti Android e vice viceversa. Google usa questo potere monopolistico per imporre una tassa ogni volta che uno sviluppatore di app effettua transazioni con un consumatore per la vendita di un’app o di un contenuto digitale in-app. Google è arrivata al punto di condividere i profitti del monopolio con i partner commerciali per assicurarsi il loro accordo per recintare la concorrenza, ha sviluppato una serie di progetti interni per minimare il possibile lancio di store alternativi su Android e ha persino preso in considerazione l’acquisto di una parte o della totalità di Epic per soffocare questa minaccia”.