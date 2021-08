Youtube aggiunge una nuova gesture per scorrere la timeline di un video

L’anno scorso, YouTube ha rimosso una delle funzionalità più utili della sua app: la possibilità di toccare un punto qualsiasi della timeline di un video per passare direttamente a quel determinato momento. Apparentemente, i tocchi accidentali stavano frustrando alcuni utenti, quindi invece di renderlo un’impostazione opzionale, la funzione è stata completamente rimossa e sostituita da uno swipe continuo lungo la timeline. Ora però, una nuova gesture potrebbe rendere un po’ più appetibile quel cambiamento regressivo.

Come detto, si può già toccare lo schermo mentre si guarda un video per visualizzare la barra di avanzamento, quindi fare uno swipe lungo la timeline per scorrere il video. Ma questa non è l’esperienza più fluida in quanto richiede due diverse interazioni e si deve toccare con precisione la barra di ricerca nella parte inferiore dello schermo.

La nuova gesture di YouTube, scoperta dal redditor u/FragmentedChicken, risolve entrambi questi problemi. Basta toccare e tenere premuto un punto qualsiasi dello schermo, quindi far scorrere lo stesso dito a sinistra oa destra per scorrere il video. Un messaggio “Scorri a sinistra o a destra per cercare” nella parte superiore del video conferma che si è attivata la gesture.

L’aggiornamento non sembra richiedere alcun download di una nuova versione dell’applicazione YouTube, visto che sta venendo rilasciato lato server. Ciò significa che non sappiamo quando Google deciderà di coprire l’intero bacino di utenti con questa novità.

Ad ogni modo, in attesa che ciò avvenga, vi vogliamo ricordare che l’applicazione per Android ha superato la quota di 10 miliardi di download (facendo segnare ance un +100% di installazioni su Android TV) e che lo scorso aggiornamento ha portato una migliore esperienza di condivisione dei video.