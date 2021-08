La presunta Chromecast 2021 certificata dalla FCC

Con il lancio dell’ultima versione della Chromecast, Google ha rivoluzionato un po’ la propria offerta in ambito intrattenimento abbinandovi il sistema operativo Google TV, ovvero una rivisitazione di Android TV piena zeppa di novità a livello di interfaccia grafica, raccomandazioni e, purtroppo, di pubblicità (cosa che comunque è arrivata anche su Android TV). La presentazione di tale dongle è avvenuta lo scorso ottobre 2020 ma il colosso americano sembra essere intenzionato a rinnovare l’hardware con il lancio di una nuova generazione, di recente certificata dalla FCC.

Il documento FCC descrive un “dispositivo di streaming wireless” con il numero di modello GJQ9T. Se questo tipo di descrizione suona familiare, è perché abbiamo visto un gadget simile di Google alla FCC alcuni mesi fa. All’epoca, abbiamo ipotizzato che fosse probabilmente una nuova Nest Cam di qualche tipo, voci che si sono concretizzate nelle scorse ore in seguito all’annuncio di tutti i nuovi prodotti Nest. Per quanto riguarda quello che potrebbe essere questo dispositivo specifico, l’unica altra opzione è una Chromecast di nuova generazione.

Anche il Chromecast dello scorso anno con Google TV è passato attraverso la FCC ad agosto, con il numero di modello GZRNL. Tuttavia, quel gadget era elencato come “Dispositivo di streaming multimediale interattivo”, non come “Dispositivo di streaming wireless”. Insomma, potrebbe essere ma non abbiamo la certezza assoluta.

Al di fuori di un nuovo Chromecast, non ci sono altri candidati. L’annuncio delle scorse ore sembra escludere qualsiasi tipo di nuovo hardware Nest, mentre il supporto al protocollo Wi-Fi 5 esclude Pixel Buds di fascia alta dalla lista.

VIA