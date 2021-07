YouTube per Android supera quota 10 miliardi di download

Quando si parla di servizi di streaming video, YouTube è senza dubbio col bacino di utenti già grande di tutto. Grazie al suo essere gratuito e supportato dalle pubblicità, Google è stata in grado di espandere a più non posso il numero di utenti che usufruiscono del servizio, A questo proposito, l’applicazione Android di YouTube ha appena superato l’incredibile quota di 10 miliardi di installazioni dal Play Store.

Solo un’altra app ha raggiunto questo obiettivo ed è a malapena un’app nel senso convenzionale: si tratta di Google Play Services, una spina dorsale per il modo in cui Google interagisce con Android e gli account degli utenti. Ma con YouTube è la prima volta che un’app rivolta agli utenti raggiunge questo traguardo.

Naturalmente, solo perché ci sono dieci miliardi di download non significa che ci siano dieci miliardi di utenti (più di quante siano le persone sul pianeta in questo momento). Gli aggiornamenti delle app, le nuove attivazioni di smartphone (dove l’app viene pre-installata) e altri eventi moltiplicatori aiutano a far alzare il numero di download. Ma pensiamo che sia sicuro affermare che, con oltre tre miliardi di dispositivi Android attivi all’inizio di quest’anno (dati forniti dalla stessa Google), YouTube è installato sulla maggior parte di quelli venduti al di fuori della Cina.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che YouTube non sta avendo un enorme successo solo sugli smartphone Android: la versione pensata per Android TV infatti ha avuto un +100% di installazioni in 12 mesi, segnalando non solo la popolarità del servizio ma anche la crescita in popolarità del sistema operativo Android TV (ora con interfaccia grafica in 4K).

