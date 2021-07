Apple Music per Android si aggiorna col supporto all’Audio Spaziale e Lossless

A distanza di neanche una settimana da quando la versione beta di Apple Music per Android è stata aggiornata per supportare l’Audio Spaziale e l’audio Lossless, ecco che gli sviluppatori hanno provveduto ad aggiornare anche la versione stabile dell’applicazione con tali supporti.

Per quanto riguarda l’audio Lossless, il menu delle impostazioni di Apple Music per Android mostra un paio di opzioni tra cui scegliere:

Alta efficienza: AAC con basso utilizzo di dati (solo per cellulari)

Alta qualità: AAC 256 kbps

Lossless: ALAC fino a 24 bit/48 kHz

Loseless alta risoluzione: ALAC fino a 24 bit/192 kHz.

Segnaliamo che il livello lossless ad alta risoluzione, in grado di trasmettere in streaming a 24 bit a 192 kHz, necessita di un DAC USB esterno, visto che nessun DAC integrato nei SoC degli smartphone lo supporta (forse solo il Quad DAC che LG inseriva nei suoi top gamma fino a qualche anno fa).

Oltre all’audio lossless arriva l’audio spaziale, la versione dotata di Dolby Atmos di Apple per il “suono 3D”. In questo caso si devono cercare gli album o le playlist supportati per sfruttare l’audio spaziale. Secondo il chenagelog, questa funzione è attiva solo su “dispositivi compatibili” selezionati, il che è estremamente vago per una descrizione.

Ad ogni modo, nel caso non aveste ricevuto la notifica di aggiornamento, vi basterà cliccare sul seguente app box che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Google Play Store.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Amazon ha risposto prontamente all’annuncio di Apple azzerando i costi del suo servizio loseless ad alta risoluzione e integrandolo all’interno di Music Unlimited da 9,99 euro al mese (o 99,99 euro l’anno).

