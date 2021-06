Apple Music per Android: arriva il supporto all’Audio Spaziale e Loseless

Le grandi novità che Apple Music ha introdotto nel corso degli scorsi giorni nella sua versione per iOS e macOS, ovvero l’Audio Spaziale e l’audio Loseless ad alta risoluzione, sono finalmente arrivate anche nell’applicazione sviluppata per il sistema operativo Android (dove tra l’altro in passato erano stati trovati riferimenti ancor prima che venissero lanciate ufficialmente).

Precisiamo che al momento solamente la versione beta permette l’ascolto della musica con Audio Spaziale e con audio loseless. La descrizione menziona che solo i dispositivi compatibili possono utilizzare l’Audio Spaziale e le migliaia di tracce predisposte per Dolby Atmos attualmente disponibili. C’è un badge Dolby Atmos sulla pagina dell’album per far sapere che i brani sono compatibili, stessa cosa che accade per l’audio loseless.

Il menu delle impostazioni mostra un paio di opzioni tra cui scegliere:

Alta efficienza: AAC con basso utilizzo di dati (solo per cellulari)

Alta qualità: AAC 256 kbps

Lossless: ALAC fino a 24 bit/48 kHz

Loseless alta risoluzione: ALAC fino a 24 bit/192 kHz.

Segnaliamo che il livello lossless ad alta risoluzione, in grado di trasmettere in streaming a 24 bit a 192 kHz, necessita di un DAC USB esterno, visto che nessun DAC integrato nei SoC degli smartphone lo supporta (forse solo il Quad DAC che LG inseriva nei suoi top gamma fino a qualche anno fa).

Infine, l’app Apple Music per Android ora aggiunge una dissolvenza incrociata automatica tra le tracce che offre finalmente una transazione gapless durante l’ascolto. E c’è un po’ di ottimizzazione della ricerca in corso durante le fasi di ricerca della musica.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Amazon ha risposto prontamente all’annuncio di Apple azzerando i costi del suo servizio loseless ad alta risoluzione e integrandolo all’interno di Music Unlimited da 9,99 euro al mese (o 99,99 euro l’anno).

