Apple Music beta si aggiorna su Android con nuove cover art e indizi sul servizi HiFi

Seppur in passato la versione Android di Apple Music sia stata un po’ snobbata dall’azienda stessa, non sembra più essere questo il caso. Sono passate solo poche settimane da quando l’ultima versione di Apple Music è arrivata sul Play Store (e qualcuna in più da quando il servizio è disponibile negli smart speaker di Google), portando con sé testi musicali condivisibili e la possibilità di cercare per etichetta discografica.

Tuttavia, Apple non ha finito di aggiungere nuove funzionalità alla versione Android della sua app di streaming. L’ultima versione beta aggiunge un po’ di animazioni all’artwork degli album e delle playlist insieme a qualche indizio sul lancio imminente di una versione HiFi.

Questa nuova beta introduce illustrazioni animate in tutta l’app, con nuovi look per mix curati e un gruppo limitato di album. La maggior parte di questi banner può essere trovata in tutte le stazioni create dalla stessa Apple, come “Rap Life” o “Today’s Hits”, ma sembra che potrebbero arrivare anche su nuove uscite.

Anche se questo è l’unico grande cambiamento visivo, 9to5Google è riuscito a trovare indizi sulla versione dello streaming HiFi di Apple all’interno dell’APK. La beta per iOS 14.6 ha già attirato l’attenzione su alcune opzioni nascoste relative all’audio lossless, per cui gli indizi trovati nella versione Android vanno a confermare tale ipotesi.

L’APK contiene il codice per abilitare musica di qualità superiore, insieme ad avvisi per la quantità di dati che l’app finirà per utilizzare nel tempo. Sembra che ci saranno alcune differenze tra il modo in cui l’audio lossless funzionerà su Android rispetto ai dispositivi Apple. Il codice della beta di Android menziona solo lossless e hi-fi lossless, mentre iOS 14.6 include il supporto sia per Dolby Audio che per Atmos.

Se siete interessati a quest’ultima beta di Apple Music, potete unirvi al programma attraverso l’app box sottostante.

