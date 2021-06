Google LaMDA per imparare una lingua straniera già nel 2021?

Una delle novità che hanno attratto maggiormente l’attenzione allo scorso Google I/O 2021 è stato il modello di deep learning LaMDA pensato per creare delle IA in grado di conversare su qualsiasi argomento. Dalla demo mostrata all’evento avevamo appreso che lo sviluppo era in fase avanzata ma servivano ancora diversi mesi prima di vedere il modello LaMDA applicatosi a un servizio vero e proprio ma nelle scorse ore abbiamo appreso che Google potrebbe lanciarlo già entro la fine del 2021 all’interno di Traduttore come un “mini servizio” per imparare una lingua straniera.

Il progetto è noto internamente come “Tivoli” ed è iniziato un paio di anni fa all’interno dell’unità di ricerca di Google, secondo un rapporto di The Information. Non sappiamo esattamente come funzionerà o sembrerà questa funzione, ma potrebbe essere rilasciata al pubblico prima della fine di quest’anno.

Il modus operandi alla base dell’insegnamento di una lingua straniera tramite Google consiste nell’applicare le capacità di conversazione di LaMDA a uno scenario pratico e a basso rischio (niente religioni, politica o cose di questo genere) e migliorare il modello nel tempo man mano che continua a interagire con gli utenti.

Oltre a Google Ricerca, il modello LaMDA potrebbe in futuro venire applicato anche a Google Assistant e YouTube. Il rapporto illustra un esempio in cui YouTube potrebbe generare quiz linguistici per valutare la comprensione dei concetti da parte dello spettatore dopo aver guardato i video.

Come detto in precedenza, potremmo vedere la funzionalità annunciata prima della fine del 2021. Tuttavia, c’è anche la possibilità che non funzioni come previsto. Uno dei motivi potrebbe essere il problema dell’antitrust che deriva dall’attivazione di una funzione di insegnamento della lingua straniera all’interno di un motore di ricerca che gode di una posizione dominante nel mercato.

Inoltre probabilmente all’inizio solo l’inglese sarà supportato, con le altre lingue che verranno aggiunte in futuro.

