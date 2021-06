RuneScape in arrivo su Android il 17 giugno… 2 anni dopo l’annuncio ufficiale

Torniamo a parlare di giochi che latitano sulla piattaforma mobile di Android e, dopo avervi detto di Crypt of the NecroDancer che è arrivato sul Play Store a distanza di 5 anni dal lancio su iOS, ora volgiamo la nostra attenzione verso RuneScape, un popolare gioco MMORPG che verrà lanciato su Android il prossimo 17 giugno. Peccato solo che l’annuncio da parte della software house Jagex è avvenuto addirittura nel 2018.

Il trailer qui sopra offre una rapida panoramica di ciò che RuneScape ha da offrire. Questo è un MMORPG sandbox, è un open world e, naturalmente, bisogna affrontare missioni e i relativi boss finali. Fondamentalmente, è un MMO per PC pieno di tutti i tipi di monetizzazione, motivo per cui i suoi acquisti in-app vanno fino a 109,99 euro per articolo. Non è quindi un segreto che si tratta di un free-to-play giocabile gratuitamente, con la presenza di un abbonamento opzionale da 9,49 euro al mese per progredire.

Purtroppo RuneScape su Android è arrivato in uno stato terribile. I problemi di connessione e accesso sono un grosso problema, sebbene Jagex abbia lavorato diligentemente a una soluzione. Al di fuori dei problemi di connessione, il gioco è scarsamente ottimizzato, si blocca spesso e l’interfaccia utente mobile non è fatta bene.

Sembra un gioco che è stato portato sulla piattaforma mobile senza pensarci troppo, il che è strano dal momento che il porting è in lavorazione da almeno tre anni. Se a ciò si aggiunge la monetizzazione molto aggressiva, è difficile vedere come possa avere successo al di fuori della sua cerchia di fan.

Ad ogni modo, considerando che si tratta di un titolo free-to-play, potete provarlo qualche ora e decidere se fa per voi o no.

VIA