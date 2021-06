Crypt of the NecroDancer arriva finalmente su Android… a distanza di 5 anni dalla versione iOS

Molto spesso gli sviluppatori di app e giochi mobile aspettano di avere pronte entrambe le versioni per Android e iOS prima di pubblicarle nei rispettivi store digitali. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni che lasciano a dir poco basiti. É ad esempio il caso di Brace Yourself Games, team di sviluppo che ha di recente lanciato su Android il gioco Crypt of the NecroDancer. Per il robottino verde si tratta di una novità ma in realtà il gioco è disponibile per gli utenti iOS ormai da 5 anni (e su PC da 6 anni).

Crypt of the NecroDancer offre una visione unica del genere roguelike, tutto grazie ai suoi meccanismi basati sul ritmo che devono essere mantenuti mentre ci si muove attraverso ogni livello. Ciò si traduce in un gioco molto impegnativo che necessita di diverse ore prima di poter essere completato del tutto.

Lo sviluppatore è piuttosto attivo (non si direbbe visto il ritardo della versione Android), quindi c’è un carico di contenuti da esplorare e, soprattutto, i controller sono supportati immediatamente e anche i controlli touch sono utili grazie alle varie opzioni disponibili in questo porting.

Come se non bastasse, il team di sviluppo assicura che il gioco è anche ottimizzato per i Chromebook, qualcosa che non tutti i giochi Android possono vantare.

Quindi, anche se Crypt of the NecroDancer ha impiegato cinque anni per arrivare su Android, sembrerebbe che l’attesa sia valsa la pena. Questo è un porting solido e c’è una miriade di opzioni di controllo, indipendentemente dal dispositivo che si ha.

Nel caso foste interessati, il titolo è disponibile sul Google Play Store al prezzo di 4,99 euro senza pubblicità e senza alcun acquisto in-app:

VIA