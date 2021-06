Honor 50, 50 SE e 50 Pro: in rete le specifiche complete

Mancano ormai 24 ore alla presentazione ufficiale della serie di smartphone Honor 50 ma in rete, come accade spesso, sono trapelate le specifiche complete di tutti i modelli che comporranno questa serie (almeno il lotto iniziale). In particolare, domani Honor lancerà Honor 50, 50 SE e 50 Pro.

L’Honor 50 SE sarà un telefono di fascia media con un chipset MediaTek Dimensity 900, uno schermo LCD FHD+ da 6,78 pollici e una batteria da 4.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 66 W. Nel reparto fotocamere, sarà caratterizzato da un sensore anteriore da 16 MP, una fotocamera principale da 100 MP f/1.9, una fotocamera ultra-wide da 8 MP f/2.2 e una fotocamera macro da 2 MP f/2.4. Le dimensioni del dispositivo saranno di 164,73 x 75,63 x 8 mm e peserà 191 grammi.

A differenza della variante SE, l’Honor 50 sarà dotato di un SoC Snapdragon 778G, un display FHD+ OLED da 6,57 pollici e una batteria da 4.300 mAh con supporto per la ricarica rapida da 66 W. Il telefono misurerà 159,96 mm × 73,76 mm × 7,78 mm e peserà 175 grammi. Per la fotografia, sarà caratterizzato da una fotocamera principale da 108 MP f/1.9, una fotocamera ultra-wide da 8 MP f/2.2, un sensore macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Nella parte anteriore, sarà caratterizzato da un sensore selfie da 32 MP f/2.2.

Infine, Honor 50 Pro sarà il modello più ricco di funzionalità della gamma, con un display FHD+ OLED da 6,72 pollici, lo stesso chipset Snapdragon 778G e una batteria da 4.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 100 W (non ci sarà dunque un vero top di gamma, a dispetto del nome Pro). Il telefono presenterà la stessa configurazione della fotocamera posteriore del modello non Pro, ma includerà una doppia fotocamera da 32 MP + 12 MP sulla parte anteriore. Il telefono misurerà 163,46 mm × 74,66 mm × 8,05 mm e peserà 187 grammi. Tutti e tre i dispositivi della prossima serie Honor 50 eseguiranno immediatamente la Magic UI 4.2 basata su Android 11 e con pieno accesso ai Google Play Services.

