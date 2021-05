Facebook Messenger: 5 miliardi di installazioni dal Play Store

Proprio così! Facebook Messenger entra a far parte del trio formato dalle uniche altre due applicazioni che avevano raggiunto un numero così elevato di installazioni su Play Store: WhatsApp e l’app ufficiale di Facebook. L’importante traguardo è stato raggiunto proprio durante quest’ultima settimana. Tenendo in considerazione anche le applicazioni dell’azienda di Mountain View (YouTube, Google Maps e Gmail), sono in totale quattordici le app ad avere raggiunto la soglia dei cinque miliardi di download su Google Play Store.

La nuova scelta sulle app “fuorvianti”

Play Store è il ritrovo per un quantitativo elevatissimo di contenuti: app e giochi per ogni settore (compresi moltissimi dei titoli presenti nei migliori casinò). Secondo una stima datata Dicembre 2020, il numero di applicazioni disponibili nello store di Google ammonterebbe a 2,95 milioni. Tra gli ultimi aggiornamenti, sappiamo che saranno previste alcune importanti modifiche per tutti gli sviluppatori che vorranno pubblicare la propria applicazione in Google Play Store nel futuro prossimo.

Tali modifiche entreranno in vigore entro la fine dell’anno. È già partita invece l’iniziativa di Google che ha lo scopo di rimuovere tutte le app fuorvianti per gli utenti, sia per questioni legate alla scelta del titolo, sia per la scelta dell’icona stessa dell’applicazione. Ma la funzione più importante di questa operazione è senza dubbio quella che mira al rispetto della privacy degli utenti. Sono diverse le applicazioni già rimosse dallo store a causa della loro attività non regolare di raccolta dei dati. Questi informazioni includevano: specifiche sull’operatore telefonico, il proprio numero di telefono, i messaggi SMS, l’indirizzo IP, il paese e alcuni dati sullo stato della rete.

Le app gratuite della settimana su Play Store

Come per Aprile, anche per il mese di Maggio sono previste applicazioni del tutto gratuite scaricabili dallo store. Si tratta di 36 app, giochi e temi per il proprio smartphone Android. Ricordiamo che tali sconti potrebbero essere soggetti a modifiche o essere revocati totalmente. Eccole di seguito:

Applicazioni:

Feed Reader Pro: News, RSS, Podcast, Music, Video

Sav PDF Viewer Pro

7 Minute Workout PRO

Memorize: Learn Spanish Words with Flashcards

CPU Identifier Pro

SUI File Explorer PRO

Giochi:

Super Oscar Premium

Archery Ninja – Sniper Shooting Assassin Game

Grow Heroes VIP

High Smileson

Sudoku Ultimate(No Ads)

The Curse Of Zigoris

Trojan War Premium: Legend of Sparta

Hero’s 2nd Memory : Offline Shooting RPG

Manor

Merge Monster VIP – Offline Idle Puzzle RPG

Quiz G

Shadow of Death: Dark Knight – Stickman Fighting

Marble hit 3D – Pool ball hyper casual game

Temi e personalizzazione:

Pure Icon Pack: Minimalist & Colorful & Clean

GoldOx – The Golden Icon Pack

Sirocco

Aura – Icon Pack

Aurora Icon Pack

Flax – Icon Pack

Gento – Q Icon Pack

Graby – Icon Pack

Graby Spin – Icon Pack

Krix Icon Pack

Mellow Dark – Icon Pack

Mingo Premium – Icon Pack

Mingo R – Icon Pack

Rugos Premium – Icon Pack

Smoon UI – Squircle Icon Pack

Widgets – CPU | RAM | Battery

Yomira – Premium Icon Pack

Altri sconti:

Per gli appassionati di musica, Cubasis 3 è adesso disponibile ad un interessante prezzo, seguito da giochi come: Holy Potatoes! A Weapon Shop?!, Hexologic, Distraint 2 e Siege of Dragonspear.