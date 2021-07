Konami abbandona PES e lancia eFootball, gioco free-to-play in arrivo anche su Android

In una mossa molto coraggiosa, Konami ha eliminato del tutto il marchio PES dal proprio futuro per affidarsi al nuovo brand eFootball. Il gioco di calcio più popolare al mondo insieme a FIFA, oltre a cambiare nome, ha cambiato totalmente pelle diventando free-to-play e supportando al 100% il cross-play fra console, PC, cloud gaming e smartphone Android e iOS.

Questa nuova serie eFootball sostituirà PES su tutte le piattaforme e sarà free-to-play, il che significa anche che sarà disponibile solo in formato digitale. Il fatto è che Konami offre già un gioco di calcio F2P su dispositivo mobile chiamato nello stesso modo, anche se è abbastanza facile presumere che verrà sostituito dal nuovo eFootball multipiattaforma una volta che arriverà (si parla genericamente di autunno 2021).

Qui sopra potete guardare il trailer dell’annuncio di eFootball da parte di Konami. Come al solito per questo genere di trailer, mostra un sacco di azioni cinematografiche ma pochissimo gameplay e, naturalmente, evita totalmente il modo in cui il gioco verrà monetizzato (Konami ha indicato la disponibilità futura di DLC a pagamento ma non è da escludere per niente la presenza di micro transazioni).