Google spegne i Play Services per Android 4.1 – 4.3 Jelly Bean

Se state ancora utilizzando uno smartphone Android della prima metà dell’ultimo decennio, potrebbe essere il momento di eseguire l’aggiornamento. Se non per i tanti motivi già ovvi, almeno per quello che è diventato ufficiale oggi: Google ha appena interrotto gli aggiornamenti ai Play Services per tutti i telefoni con Android 4.1-4.3 Jelly Bean. Come parte della notizia, Google ha anche rivelato che i telefoni Bean ora rappresentano meno dell’1% dei dispositivi attivi a luglio 2021.

Alcuni di voi potrebbero essere sorpresi di sapere che Google stava persino implementando aggiornamenti ai Play Services su dispositivi così vecchi, ma tale è la modularità di Android. Sebbene gli aggiornamenti di sistema rimangano fondamentali per la sicurezza dei clienti, Google può e ha disaccoppiato molti dettagli software in moduli e sistemi separati e mantiene il proprio stack software e SDK per funzionalità “extra” tramite i Play Services, offrendo numerose funzionalità e integrazioni attraverso di esso.

Questa suddivisione delle funzionalità del software in pezzi aggiornabili separatamente è la chiave per l’approccio software che Google avrà per Android in futuro, amplificato da cose come Project Mainline. Un giorno, le versioni di Android non avranno nemmeno importanza quando si tratta di sicurezza del cliente. Ma quel giorno non è oggi, e sicuramente non succederà per Jelly Bean.

Sebbene i dispositivi basati su Jelly Bean continueranno a “funzionare” senza nuovi aggiornamenti dei servizi di gioco, questo cambiamento significa che molte cose potrebbero iniziare a malfunzionare nel tempo, incluso potenzialmente il Play Store stesso, il che significa che non ci sarebbero app o aggiornamenti delle app.

Google consiglia agli sviluppatori di interrompere anche il targeting dei livelli API precedenti se utilizzano Play Services SDK, con un minimo di API Level 19 (ovvero Play Services per Android 4.4 Kit Kat).

