Da Qualcomm e Asus arriva lo Snapdragon Insiders, smartphone da gaming super potente

Seppur ci aspettavamo solo una console da gaming portatile basata sui propri SoC mobile, Qualcomm ha deciso di scendere in campo in prima persona anche nel mondo degli smartphone: in collaborazione con Asus infatti, il colosso americano ha annunciato il nuovo Snapdragon Insiders, smartphone da gaming dalle caratteristiche tecniche super.

La scelta di collaborare con Asus non è un qualcosa di casuale: fra lo Snapdragon Insiders e l’Asus ROG Phone 5 esistono molto similitudini, sia a livello hardware che estetico. Insomma, nel complesso, questo è il ROG Phone 5 in tutto e per tutto.

Qualcomm tuttavia ha sfruttato l’occasione per utilizzare tutte le tecnologie che ha sviluppato nel corso degli anni, rendendo lo Snapdragon Insiders una vetrina su cosa è possibile fare collaborando con Qualcomm: dal 3D Sonic Sensor di seconda generazione per lo sblocco rapido del dispositivo (stranamente è capacitivo e non è posto sotto il display) allo Snapdragon Sound, passando dal WiFi 6/6E, dal 5G (mmWave e sub6Ghz) e arrivando alla tecnologia Quick Charge 5.

Qualcomm Snapdragon Insiders: le specifiche tecniche

Dimensioni e Peso: 173.15 x 77.25 x 9.55 mm / 210g

173.15 x 77.25 x 9.55 mm / 210g System-on-Chip: Snapdragon 888 octa-core a 2.84GHz

Snapdragon 888 octa-core a 2.84GHz Display: AMOLED 6,78 pollici in 20.4:9 (2448 x 1080) 144 Hz, luminosità 800nits, Gorilla Glass Victus

AMOLED 6,78 pollici in 20.4:9 (2448 x 1080) 144 Hz, luminosità 800nits, Gorilla Glass Victus Memorie: RAM LPDDR5 16GB UFS 3.1 512GB

Fotocamere Posteriori: Sony IMX686 da 64MP (1/1.73”) f1.8 / wide IMX363 da 12MP (1/2.55” ) F2.2 / tele 3x da 8MP Anteriore: 24MP

Batteria: 4.000mAh con ricarica rapida Quick Charge 5 (adattatore da 65W in confezione)

4.000mAh con ricarica rapida Quick Charge 5 (adattatore da 65W in confezione) Connettività: Bluetooth 5.2, WiFi 6E (2.4GHz/ 5GHz/ 6GHz), NFC, 5G sub6 e mmWave, 3D Sonic Sensor Gen 2, Dual SIM

Bluetooth 5.2, WiFi 6E (2.4GHz/ 5GHz/ 6GHz), NFC, 5G sub6 e mmWave, 3D Sonic Sensor Gen 2, Dual SIM Audio: Dual Stereo Speakers, Snapdragon Sound™ Technology

Dual Stereo Speakers, Snapdragon Sound™ Technology Sistema: Android 11

Oltre a uno Snapdragon 888, lo Snapdragon Insiders può contare su 16 GB di RAM, 512 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1 e una batteria da 4.000 mAh (grande differenza rispetto alla doppia batteria da 6.000 mAh del ROG Phone 5).

Il display OLED ha le stesse specifiche di quello del ROG Phone 5, anche se la gamma di fotocamere è cambiata. Oltre a una fotocamera principale da 64 MP, trova spazio un sensore ultrawide da 12 MP, un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x e una fotocamera anteriore da 24 MP.

Non ci sono ancora notizie sull’esperienza del software o su come Qualcomm gestirà il suo programma di aggiornamenti. Sappiamo che esegue Android 11, ma resta da vedere se è dotato o meno di personalizzazioni. Tra l’altro, ci aspettiamo che questo sia lo smartphone Android con il più elevato supporto software dopo i Pixel, visto che è forse quello che più si avvicina ad un iPhone con Android a bordo (dove Qualcomm sviluppa sia l’hardware che il software).

Disponibilità e prezzo

Purtroppo noi italiani potremo guardare questo smartphone solo da lontano, visto che arriverà ad agosto tramite l’eShop di Asus al prezzo di 1.499 dollari, inizialmente solo in USA, Canada, Germania, UK, Corea e poi India.