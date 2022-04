Nvidia Shield TV, dopo 7 anni è ancora il miglior set-top-box

È molto raro che un dispositivo elettronico continui a essere attuale e fra i migliori del settori anche dopo 7 anni dal suoi lancio sul mercato. La Nvidia Shield TV è uno dei pochissimi esempi di ciò.

Seppur la versione originale del 2015 abbia subito 2 revisioni nel 2017 e nel 2019, la Nvidia Shield TV nel suo complesso non è cambiata molto: le migliori hardware le si sono avute solo nelle versioni 2019 e, anche in quel caso, sono solo marginali. Quello che non è cambiato (fortunatamente) è l’ottimo supporto software che Nvidia ha dimostrato essere possibile: oltre 50 aggiornamenti nel corso di 7 anni, passaggio da Android 8.0 Oreo fino ad Android 11 (saltando a piè pari Android 10) e sicurezza sempre al top.

Nelle tre generazioni di Nvidia Shield TV abbiamo assistito a pochissimi cambiamenti estetici: le versioni del 2015 e del 2017 sono praticamente identiche (nelle ultime manca il supporto alle schede microSD) mentre è nel 2019 che qualcosa si è mosso.

La nuova Shield TV ha una forma tubolare che, un po’ come nel Mac Pro di qualche anno fa, aiuta a far circolare l’aria all’interno grazie alle ventole presenti sia sulla base che sulla parte superiore. La versione Pro 2019 è rimasta invece invariata rispetto ai modelli 2017.

Novità anche sul fronte del telecomando (unico vero neo delle due edizioni precedenti). La nuova versione ha una forma piramidale e acuisce diversi nuovi pulsanti fisici (perdendo purtroppo il jack audio).

Sul fronte delle prestazioni, l’ottimo SoC Nvidia Tegra X1 (presente anche su Nintendo Switch) delle prime due generazioni è stato sostituito dal Tegra X1+ che, a detta di Nvidia, offre il 25% in più di prestazioni rispetto a quello presente nelle due generazioni precedenti. Considerando che le prestazioni generali non hanno mai deluso nelle prime due generazioni, l’aumento delle performance potrebbe esserci ma non si nota tanto.

Ma la qualità si paga e le Nvidia Shield TV non fanno eccezione. In un momento in cui Amazon offre un set-top-box a forma di chiavetta con pieno supporto al 4K e all’HDR a prezzi inferiori ai 50 euro, Nvidia ha mantenuto fermi i prezzi delle sue console basate su Android TV a 159 euro per l’edizione standard e a 219 euro per l’edizione Pro (si trovano offerte che abbassano i prezzi di una decina di euro).

Insomma, non si tratta di set-top-box per tutti ma gli enthusiast sanno che ciò che offre Nvidia è per adesso (lo è da 7 anni in verità) il meglio che c’è sul mercato.