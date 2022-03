Come collegare la Amazon Fire Stick via Ethernet

Come collegare la Amazon Fire Stick via Ethernet – La Amazon Fire Stick è senza dubbio uno dei migliori modi per rendere smart una vecchia TV: relativamente economica e dalle dimensioni minime, basta collegarla al retro della TV e dimenticarsi che è là. Per via delle sue dimensioni così piccole però, Amazon ha dovuto fare delle rinunce in termini di porte. Di fatto, nelle Amazon Fire Stick è presente solo la microUSB per l’alimentazione e nulla più. Per la connettività ad internet ci si affida al WiFi.

Ma con i servizi di live streaming sempre più utilizzati (DAZN ad esempio), la connessione WiFi potrebbe non offrire la stabilità necessaria per evitare buffer e rallentamenti del video. Per questa ragione, in questa guida vi mostreremo come collegare la Amazon Fire Stick ad internet utilizzato una connessione cablata Ethernet.

Prima, quando vi abbiamo menzionato l’unica porta microUSB disponibile, abbiamo un po’ mentito. Eh si, perché oltre alla corrente elettrica, tale porta microUSB è in grado di trasferire i dati alla Amazon Fire Stick. Ciò significa che, utilizzando un adattatore, è possibile collegare via Ethernet il dispositivo e, allo stesso tempo, fornire l’energia elettrica necessaria.

Sul mercato esistono diversi adattatori che svolgono bene il loro compito ma, visto il costo molto basso di 14,99 euro, il nostro consiglio ricade sull’adattatore ufficiale messo a disposizione da Amazon.

Amazon – Adattatore Ethernet per Fire TV a 14,99 euro | Link all’acquisto

L’adattatore Ethernet per Fire TV di Amazon è un piccolo accessorio dotato di una porta USB per l’alimentazione, una porta microUSB da collegare direttamente alla Fire Stick e una porta RJ45 per il collegamento cablato. In questo modo, aumentando solo di poco le dimensioni del tutto, è possibile avere una connessione più stabile dei video, soprattutto di quelli in diretta.

Ricapitolando, per collegare la Amazon Fire Stick via Ethernet attraverso l’adattatore ufficiale è necessario (come nell’immagine qui in alto):