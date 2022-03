ProtonAOSP offre già il supporto ad Android 12L

L’aggiornamento Android 12L appena annunciato arriverà su Pixel 6 e Pixel 6 Pro entro la fine del mese, ma se si desidera installarlo in questo momento, lo si può avere attraverso una Custom ROM specifica. La ROM in questione è ProtonAOSP ed è stata appena aggiornata proprio con le modifiche di Android 12L.

È possibile scaricare ProtonAOSP 12.3.0 utilizzando questo link. Facciamo presente che è necessario avere uno smartphone con i permessi di root. Inoltre, trattandosi di un fork di Android, le caratteristiche sono differenti rispetto alla pura esperienza Android 12L che alla fine i Pixel riceveranno.

Le modifiche di Android 12L sono lievi per Pixel 6 e sono principalmente progettate per migliorare l’esperienza su smartphone pieghevoli e tablet Android. Le modifiche includono un nuovo layout a due colonne in tutto il sistema, incluso il pannello delle notifiche. Ci sono anche miglioramenti alla modalità schermo diviso e una nuova barra delle applicazioni simile a Chrome OS per un facile accesso ad altre app.

Se non volete scaricare una ROM personalizzata, potreste aspettare ancora un po’ prima che Google rilasci l’aggiornamento per Pixel 6. La società ha detto che sarà “alla fine di questo mese”, ma dobbiamo ancora ottenere una data di uscita ufficiale. Altri dispositivi Pixel compatibili, come Pixel 5 e Pixel 5a, stanno già ricevendo l’aggiornamento, quindi speriamo che accada prima piuttosto che dopo quando arriverà con gli ultimi telefoni Pixel.

Nel frattempo, vi lasciamo con degli splendidi render di come potrebbe essere un Google Pixel Tab con a bordo Android 12L. Le immagini le trovate nel nostro articolo dedicato.

VIA