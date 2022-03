Samsung Galaxy A53 e Galaxy A73: presentazione attesa il 17 marzo

L’affidabile leaker Evan Blass ha condiviso l’immagine di un teaser dall’aspetto ufficiale, che rivela che Samsung terrà un evento di presentazione legato alla serie Galaxy A questa settimana. Più precisamente, il 17 marzo svelerà i nuovi smartphone Samsung Galaxy A53 e A73.

Il teaser non menziona il nome degli smartphone in arrivo, ma mostra l’alfabeto “A” in diversi stili, con uno di questi che allude all’impermeabilità.

Samsung lancerà i nuovi smartphone della serie Galaxy A il 17 marzo

L’anno scorso, nella stessa data, Samsung ha introdotto il Galaxy A52, il Galaxy A52 5G e il Galaxy A72, quindi ci aspettiamo che giovedì prossimo il conglomerato coreano sveli il Galaxy A53 e il Galaxy A73 di cui sentiamo parlare da un po’ di tempo. Non ci sono ancora notizie da Samsung su questo evento Galaxy A, ma puoi aspettarti che la società lo annunci in qualsiasi momento.

Il Galaxy A53 avrà un’estetica praticamente inalterata rispetto al modello A52, con un piccolo foro in alto, al centro del display, che dovrebbe essere un Super AMOLED da 6,46 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate adattivo a 120Hz, per ospitare la selfie cam da 12 MP. Anche sul retro le differenze con Galaxy A52 sono minime, con un elemento rettangolare che racchiude quattro sensori più il flash led (64+12+5+2 MP).

Anche il Galaxy A73 avrà lo stesso design del suo predecessore, il Galaxy A72. Il display, un pannello AMOLED FHD+ da 6,7 ​​pollici, sembra avere le stesse dimensioni, ma la frequenza di aggiornamento verrà presumibilmente aumentata a 120 Hz. Posteriormente troverà spazio una configurazione quad-camera con un sensore principale da 64 MP con OIS, un ultra-wide da 12 MP, una macro da 5 MP e un sensore di profondità da 5 MP.