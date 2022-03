Come ascoltare la radio sullo smartphone

Nonostante i servizi di streaming come Spotify, Apple Music e YouTube Music permeano ormai le abitudini della maggior parte degli utenti, la radio rappresenta ancora un’ottima forma di intrattenimento a cui milioni di italiani non sanno rinunciare. Ed è per questo che in questa semplice guida vi mostreremo come ascoltare la radio dallo smartphone in maniera del tutto gratuita.

Ascoltare la radio sullo smartphone: FM vs streaming

Radio FM

Molti smartphone sono dotati di un chip specifico che è in grado di decodificare i segnali della Radio FM. Ciò permette effettivamente di agganciare le stazioni esattamente come fanno le autoradio. Purtroppo non esiste una lista ufficiale degli smartphone che supportano la Radio FM ma potete semplicemente guardare fra le applicazioni pre-installate e verificare la presenza di un’app chiamata per l’appunto Radio FM.

Nel caso aveste uno smartphone compatibile, tutto ciò che bisogna fare per ascoltare la radio è collegare un paio di cuffie al jack audio (funzionano da antenna) e avviare la ricerca delle stazioni. Chiaramente la presenza degli auricolari non preclude l’ascolto “in vivavoce”.

Radio in streaming

Per tutti coloro che non hanno accesso a uno smartphone dotato di radio FM o che magari si trovano all’estero e non hanno fisicamente accesso al segnale della propria radio preferita, esistono un’infinità di applicazioni che permettono di ascoltare in streaming il feed audio prelevandolo direttamente da internet.

Di tutte le applicazioni presenti quella che consigliamo maggiormente, sia per semplicità che per privacy (non traccia alcun dato) si chiama RadioDroid e la trovate gratuitamente sia sul Play Store (app box qui di seguito) che su Github e F-Droid.

L’app è completamente open source e permette di accedere alla maggior parte delle radio mondiali (quelle italiane sono tutte coperte).

Una volta scaricata l’applicazione RadioDroid, è possibile utilizzare la lente di ingrandimento per cercare la radio che si vuole ascoltare oppure, dal primo tab, selezionare quelle locali. E, come chicca, supporta perfettamente la Dark Mode degli smartphone Android.

Trattandosi di un’app che permette l’ascolto della radio sullo smartphone tramite internet, è chiaro che bisogna avere una connessione attiva (3G, 4G, 5G o WiFi) per poter accedere al feed audio.