Atari torna in auge e annuncia Kombinera, puzzle game in uscita anche su Android

Atari una volta era un nome ben noto nel mondo del gaming, ma a questo punto la società si sta dedicando solo alla valorizzazione del brand in diverse maniere, proponendo idee come hotel e criptovaluta come nuovi schemi per fare soldi e accrescere il marchio. Tuttavia, i giochi sono ciò che la gente si aspetta da Atari, e sembrerebbe che un nuovo titolo sia in lavorazione, con il nome Kombinera, e arriverà anche su Android.

Come detto, il gioco si chiama Kombinera ed è un puzzle platform con una grafica semplice che sembra davvero un vero e proprio gioco Atari. Il trailer di annuncio di 32 secondi qui sotto offre un rapido assaggio di Kombinera in azione.

Come potete vedere, il gioco è un puzzle platform in cui bisogna navigare più palline all’unisono attraverso i 300 livelli del gioco. Il trucco è combinare queste palline in una certa gerarchia per evitare i molti ostacoli del gioco, ed è così che bisogna risolvere ogni enigma. La cosa veramente bella è che il sito web del gioco approfondisce questa meccanica, perfettamente illustrata nella gif qui sotto.

Kombinera verrà lanciato il 7 aprile su Android, iOS, Playstation, Xbox, Nintendo Switch ed Epic Games Store su PC, insieme al sistema Atari VCS. Finora non c’è modo di preregistrarsi, poiché la scheda del Play Store non è ancora attiva. Quindi ci aspettiamo più notizie nel prossimo mese in vista del lancio programmato ad aprile. Fino ad allora, potete godervi il ​​nuovo trailer di lancio e il sito web ufficiale.

VIA