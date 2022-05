Now in Android, la “Bibbia dello sviluppatore Android”, disponibile come app

Entrare nello sviluppo di app per Android è come entrare nella corsia di sorpasso: Google non ha paura di tenere gli sviluppatori all’erta con nuove librerie, API in continua evoluzione e, naturalmente, linee guida di progettazione aggiornate di frequente. Rimanere aggiornato con tutte queste modifiche diventa fondamentale se si vuole rimanere rilevante come sviluppatore di dispositivi mobili e una delle migliori risorse per questo è Now on Android, con molti articoli didattici e video di YouTube. Ora Google ha esteso questo approccio trasformando Now on Android in un’app dedicata, contribuendo a evidenziare ulteriormente le sue ultime linee guida.

L’app Now on Android appena rilasciata è realizzata con Kotlin e Jetpack Compose e segue le migliori pratiche di progettazione e sviluppo di Android, il che significa che, a parte il materiale informativo che fornisce, l’app stessa è un eccellente punto di riferimento per gli sviluppatori, con i componenti dell’interfaccia utente che mostrano le linee guida del Material You 3.

Le schermate evidenziano la sua interfaccia flessibile che si adatta a varie dimensioni di visualizzazione e proporzioni, proprio come dovrebbe fare una buona app Android. Google afferma che il suo obiettivo qui è quello di mostrare “best practices, design supponenti e soluzioni a complessi problemi del mondo reale che altre app di esempio non gestiscono“.

Oltre a dare l’esempio, Now on Android è anche una miniera d’oro di informazioni, con utili caselle informative su vari argomenti che gli utenti possono toccare e seguire per rimanere aggiornati. È ancora tutto nelle fasi alpha e Google avverte di bug e funzionalità mancanti, ma è in lavorazione una versione più stabile che sarà pubblicata sul Play Store. Per ora, potete controllare la versione iniziale dal suo repository GitHub.