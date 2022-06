Voglia di passato? Disponibile una ROM basata sulla seconda build di Android del 2007

Un ritorno al passato di Android con la build più vecchia del sistema operativo conosciuta fino ad oggi (2007) che è ora scaricabile gratuitamente da chiunque. E no, non è del T-Mobile G1/HTC Dream. Viene da qualcosa di un po’ prima.

La redazione di Android Police è stata effettivamente in grado di entrare in contatto con Sooner, quello che era essenzialmente un HTC Excalibur che è stato poi riproposto per essere il banco di prova Android pre-commerciale di Google.

L’esperienza è in realtà in qualche modo familiare alla maggior parte dei moderni fan di Android: la schermata iniziale presenta una riga iniziale di app a scorrimento e mostra gli angoli arrotondati (sebbene non rimangano nel resto dell’interfaccia utente).

Ovviamente, la realtà è che c’è stato un sacco di lavoro da allora ad oggi che ha cambiato il modo in cui si comporta la schermata iniziale di Android. La build è stata compilata il 29 agosto 2007.

Thanks to the effort of multiple people, the device where Android started (the HTC EXCA300, or the #Google Sooner) has been dumped! pic.twitter.com/uqmySEMLqP — Old Phone Preservation (@OldPhonePreserv) May 28, 2022

Un utente di Twitter di nome Old Phone Preservation ha pubblicato il dump del codice, notando che è stato uno sforzo reso possibile da più persone, ma per eseguirlo sono bastati pochi comandi da terminale e una scheda microSD.

Il numero di build, htc-29386.0.9.0.0 indica una parvenza di successione nell’era pre-stabile e fa seguito a un’altra build scoperta nel 2012, htc-2065.0.8.0.0, compilata il 15 maggio dello stesso anno.

Il codice sorgente della ROM basata sulla seconda versione di Android del 2007 è disponibile al download presso le pagine di Internet Archive. Chiaramente è necessario compilarla e adattarla al proprio smartphone, qualcosa che non è decisamente alla portata di tutti.

VIA