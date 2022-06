ASUS ROG Phone 6 con Snapdragon 8+ Gen 1, presentazione fissata per il 5 luglio 2022

Asus ha comunicato ufficialmente che la presentazione del nuovo smartphone da gaming ROG Phone 6 avverrà il 5 luglio 2022 attraverso un’evento online che verrà trasmesso in diretta streaming alle ore 14.00 (ora italiana).

Stando al comunicato stampa dell’azienda, le caratteristiche di Asus ROG 6 verteranno su tre punti specifici:

Design futuristico: La nuova serie ROG Phone 6 sfoggia un nuovo design futuristico che regala ai gamer ancora più controllo

Prestazioni senza precedenti: Il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, unito alle avanzate tecnologie di raffreddamento, permettono di raggiungere nuovi livelli di prestazioni.

All’evento, Asus annuncerà il tanto atteso ROG Phone 6, con l’ultima piattaforma 5G Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Durante la presentazione ci sarà anche un emozionante showmatch, dove diversi influencer si sfideranno testando le performance della nuova serie ROG Phone 6.

Grazie all’esclusiva tecnologia di ottimizzazione dell’azienda e a un nuovo sistema di raffreddamento che offre capacità senza pari, il SoC può essere spinto a potenza massima per periodi prolungati.

A proposito di prestazioni, è la produzione a 4nm di TSMC che offre una facile opportunità per aumentare la frequenza di clock di CPU e velocità GPU per maggiori prestazioni. Il core Cortex-X2 principale della CPU ora ha un clock superiore del 7%, a 3,2 GHz rispetto allo Snapdragon 8 Gen 1, e nel frattempo i cluster A710 e A510 hanno visto le loro velocità di clock aumentare in modo ancora più significativo, di circa il 12% ciascuno. Ora anche i core A510 più lenti possono funzionare a 2GHz. Anche le velocità di clock della GPU sono state aumentate in modo simile e, sebbene Qualcomm non riveli velocità di clock specifiche lì, hanno confermato che il blocco GPU Adreno ha un clock superiore del 10% rispetto all’originale 8 Gen 1.

Il display di ROG Phone 6 raggiunge un’impressionante frequenza di aggiornamento di 165 Hz, introducendo una nuova era per le prestazioni degli smartphone da gioco e offrendo ai giocatori un incredibile vantaggio competitivo. Il ROG Phone 6 presenta anche un nuovo look, caratteristiche uniche, un impressionante ecosistema di accessori e un’entusiasmante gamma di cuffie da gioco.