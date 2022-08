Android 13 disponibile ufficialmente al download per gli smartphone Google Pixel

Dopo aver completato il ciclo di rilascio dapprima delle Developer Preview e successivamente delle versioni beta, Google ha finalmente rilasciato ufficialmente la versione stabile dell’aggiornamento ad Android 13 per i suoi smartphone Pixel (anche sul Pixel 6a di recente rilascio).

Seppur la disponibilità al momento sia limitata ai soli smartphone Pixel, i modelli Samsung, ASUS, Nokia (HMD), Motorola, OnePlus, Oppo, Sony, Xiaomi e altri dovrebbero iniziare a ricevere l’aggiornamento entro la fine dell’anno.

L’ultima versione del sistema operativo mobile di Google non va a rivoluzionare l’aspetto e l’interfaccia grafica come fatto da Android 12 ma apporta molti miglioramenti in termini di sicurezza e privacy. Offre controlli della privacy più dettagliati, un nuovo selettore di foto, audio Bluetooth LE e altro ancora. Coloro che desiderano una personalizzazione ancora maggiore dal generatore di temi Material You dell’azienda possono apprezzare le icone delle app personalizzate aggiuntive.

Uno degli aggiornamenti più intriganti è lo streaming delle app di messaggistica, che ti consentirà di trasmettere le tue app di messaggistica al Chromebook in modo da poter chattare con i tuoi amici sul tuo laptop. Google ha affermato che funziona con Messaggi “e molte delle tue altre app di messaggistica preferite”. Anche il copia e incolla tra dispositivi diventa più semplice, con la società che afferma che “presto sarai in grado di copiare contenuti, come URL, immagini, testo o video, dal tuo telefono Android e incollarli sul tablet” o il viceversa.

Ci sono molti piccoli tocchi che rendono Android 13 aggiornato, come una barra di avanzamento animata nella casella di riproduzione multimediale sulla schermata di blocco, nonché un collegamento allo scanner di codici QR. Molti altri miglioramenti stanno arrivando alla versione L di Android, progettata per rendere più intuitiva la navigazione su dispositivi con schermi più grandi e sui modelli flessibili. Troverai anche funzionalità video HDR su app per fotocamere di terze parti, supporto per display braille per lo screen reader Talkback di Google e uno switcher di output multimediale di aggiornamento.

L’azienda elenca maggiori dettagli su ciò che è cambiato sul sito Web in modo che tu possa controllarli là fuori.