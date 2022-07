Android 13 Beta 4.1 ufficiale | Novità e download

Android 13 Beta 4 è arrivato solo un paio di settimane fa portando la release candidate dell’aggiornamento software di quest’anno ai telefoni Pixel ovunque. All’epoca, abbiamo notato che, come la Beta 3, questo aggiornamento probabilmente non sarebbe stata l’ultima versione prima di un lancio stabile il mese prossimo, poiché Google preferisce implementare correzioni di bug il più rapidamente possibile per i suoi tester. Ed infatti, mentre ci avviciniamo rapidamente ad agosto, l’azienda ha rilasciato Android 13 Beta 4.1, offrendo una manciata di modifiche indispensabili ai beta tester.

Come ci si potrebbe aspettare da una versione del software così vicina a una versione stabile, Android 13 Beta 4.1 è limitato a poche correzioni di bug e nessuna rivoluzione. Ecco l’intero log delle modifiche di Google per l’aggiornamento:

Risolto un problema che impediva a un’app di abilitare o disabilitare il Bluetooth se non disponeva dell’autorizzazione BLUETOOTH_CONNECT, anche se l’app puntava a un livello API in cui l’autorizzazione non è richiesta. (Problema n. 232107689)

Risolti problemi che a volte causavano l’arresto anomalo e il riavvio di un dispositivo durante la connessione a determinate reti WiFi. (Problema n. 237308339, Problema n. 237886229, Problema n. 237878437)

Risolto un problema per cui la connettività di Meet poteva interrompersi durante la guida.

Risolto un problema per cui il sistema poteva interpretare in modo errato i dati GPS.

I file OTA per i dispositivi Pixel compatibili sono già disponibili per il download (con tanto di notifica per i beta tester). A meno che la Beta 4.1 non contenga ulteriori bug da correggere, questa potrebbe essere la versione finale del programma beta di Android 13.

