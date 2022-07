Cos’è ADB e a cosa serve in Android

Quando si parla di modding Android, molto spesso ci si sofferma sul bootloader, sulla recovery custom e sulle Custom ROM. Tuttavia, non si parla quasi mai di ADB, un componente essenziale nel sistema operativo Android. Ma che cos’è ADB e a cosa serve all’interno di Android?

Cos’è ADB

ADB sta per Android Debug Bridge, un potente strumento da riga di comando che si può utilizzare per eseguire il debug di smartphone e tablet Android e per inviare un gran numero di comandi per controllare il comportamento sul dispositivo.

Per raggiungere questo obiettivo, lo strumento è composto da tre parti distinte.

Innanzitutto, c’è l’interfaccia client che risiede sulla macchina che si usa per lo sviluppo o il debug che invia comandi al dispositivo o emulatore tramite il terminale della riga di comando.

In secondo luogo, esiste un deamon (ADBD) che esegue effettivamente i comandi inviati utilizzando il client. Funziona in background su tutti i dispositivi e gli emulatori dotati di ADB.

Infine, c’è un server sulla macchina di sviluppo che stabilisce la connessione al dispositivo o emulatore.

ADB è incluso come parte di Android Studio, l’IDE (Integrated Development Environment) di Google per lo sviluppo di app Android, ma lo si può anche scaricare come strumento autonomo se non si ha bisogno dell’IDE completo.

ADB può essere utilizzato tramite la riga di comando su Windows, Linux, macOS o persino ChromeOS sui moderni Chromebook. Viene utilizzato per interfacciarsi con telefoni, tablet o altri dispositivi Android che eseguono qualsiasi versione del sistema operativo per eseguire comandi specifici che sono difficili o impossibili dal dispositivo stesso.

Come abilitare ADB su Android

ADB è presente di default in tutte le versioni di Android. Tuttavia, per ragioni di sicurezza, è disabilitato di default. Per abilitare ADB e consentire la comunicazione fra lo smartphone e il computer, è innanzi tutto necessario avere accesso alle Opzioni Sviluppatore (qui la nostra guida completa).

Una volta abilitate, nelle Opzioni Sviluppatore è presente un’impostazione chiamata “USB Debugging”: abilitare tale impostazione consente di attivare il supporto ADB attraverso una connessione USB.

Come scaricare ADB su Windows, macOS e Linux

ADB è incluso in Android Studio, che è attualmente disponibile per Windows (64 bit), macOS (64 bit), macOS (ARM a 64 bit), Linux (64 bit) e Chrome OS. Tuttavia, non tutti hanno bisogno di Android Studio, quindi se si vuole solo ADB, si può invece scaricare gli strumenti della piattaforma SDK standalone. Questi sono disponibili per Windows, macOS e Linux. Per Chrome OS, ADB è incluso come parte dell’ambiente Linux, anche se lo si deve configurare prima che funzioni.

FONTE