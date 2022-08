Samsung Galaxy S8 riceve un aggiornamento dopo 5 anni e mezzo

Samsung ha lanciato la serie Galaxy S8 nel 2017 e l’anno scorso ha annunciato che avrebbe interrotto il supporto degli aggiornamenti di sicurezza per i modelli S8. Tuttavia, Samsung ha ora rilasciato un aggiornamento del firmware con alcune correzioni di bug per il modello base Galaxy S8. Questo avviene a più di cinque anni dopo il rilascio dei modelli e più di un anno dopo che i modelli hanno ricevuto l’ultima volta un aggiornamento software.

Il nuovo aggiornamento del firmware ha il numero di build G95*FXXUCDVG4 e si concentra principalmente sul miglioramento della stabilità GPS. Non è chiaro se il problema di stabilità GPS sia l’unico miglioramento disponibile nel firmware, visto che la dimensione di 420 MB suggerisce diversamente: potrebbero esserci anche alcune altre correzioni minori.

Va notato tuttavia che questo non è un aggiornamento del sistema operativo per il Galaxy S8. È ancora in esecuzione su Android 9 Pie con la patch di sicurezza del 1 aprile 2021. Non è chiaro il motivo per cui Samsung abbia ancora esteso il supporto software al Galaxy S8 ma è lo stesso una piacevole sorpresa per i possessori del dispositivo.

Lo stesso problema con il GPS potrebbe applicarsi anche a diversi telefoni Samsung meno recenti. Lo stesso firmware è stato inviato ai possessori di Galaxy J7 (dal 2015) in Asia, mentre molti altri dovrebbero ricevere anche un aggiornamento del firmware. Questi includono Galaxy S6, S7 e S9 rispettivamente del 2015, 2016 e 2018. Tutti i modelli indicati sono già ufficialmente usciti dal supporto software di Samsung.

Samsung ha recentemente annunciato fino a 5 anni di supporto per i suoi flagship dal 2021 con un massimo di 4 aggiornamenti del sistema operativo.

VIA