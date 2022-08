Google penalizzerà i risultati di ricerca con titoli clickbait

Oltre ad aggiungere nuove funzioni, Google afferma che sta facendo di più per declassare i contenuti di bassa qualità progettati principalmente per generare traffico attraverso l’ottimizzazione dei motori di ricerca. Nei prossimi mesi, verranno implementati diversi aggiornamenti per la ricerca volti a rendere più facile per le persone trovare contenuti utili creati principalmente per gli esseri umani piuttosto che clickbait o per l’attenzione degli algoritmi.

A partire dalla prossima settimana, Google rilascerà quello che chiama l’aggiornamento dei contenuti utili. Questo è progettato per eseguire il downgrade di contenuti non originali ritenuti di bassa qualità. In particolare, cercherà di far emergere materiali educativi di migliore qualità, insieme a contenuti di intrattenimento, acquisti e tecnologia più utili.

Ad esempio, la società osserva che le persone che cercano informazioni su un nuovo film avranno maggiori probabilità di vedere risultati per informazioni autentiche e fresche, piuttosto che quelle che offrono recensioni aggregate senza prospettive o dettagli unici. In generale, l’obiettivo è quello di far emergere più risultati con approfondimenti e contenuti di migliore qualità.

Google afferma che, come con gli altri suoi sistemi, prevede di perfezionare questo approccio nel tempo. La società ha offerto alcune indicazioni ai creatori di contenuti in termini di priorità del suo motore di ricerca. Google li ha esortati a lungo a pubblicare contenuti progettati per le persone pur utilizzando le migliori pratiche SEO. Tra i fattori che l’azienda suggerisce di tenere a mente c’è se il pubblico previsto troverebbe il contenuto utile e mostrerebbe esperienza diretta e conoscenza approfondita di un argomento. Suggerisce di evitare la “grande automazione” per sfornare contenuti su un’ampia gamma di argomenti o scrivere qualcosa con in mente un conteggio di parole specifico dopo aver sentito che è ciò che viene cercato maggiormente su Google.

Anche la rimozione di contenuti non utili da altre parti di un sito Web aiuterà. Inoltre, Google sta pianificando un altro aggiornamento per la Ricerca con l’obiettivo di far emergere recensioni di prodotti originali e di alta qualità (come quelle che troverai su Androidblog). Questa misura, che l’azienda implementerà nelle prossime settimane, fa seguito a una serie di aggiornamenti che Google ha lanciato l’anno scorso per ottenere recensioni più utili e approfondite nei risultati.

Migliorare la ricerca è una missione in corso per Google. La società rileva di aver apportato migliaia di modifiche ai suoi sistemi di ricerca l’anno scorso. Ha affermato che quelli erano basati sui risultati di centinaia di migliaia di test di qualità, alcuni dei quali incorporavano feedback da revisori umani.

