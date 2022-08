Google mostra link ai servizi di cloud streaming nei risultati di ricerca dei giochi

Negli ultimi anni, lo streaming di giochi dal cloud è diventato sempre più popolare. Sebbene possa rimanere meno popolare dello streaming di musica e video, con l’ascesa di app come GeForce Now e Xbox Cloud Gaming, stanno diventando un’opzione sempre più comune per i giocatori per giocare (anche se Google occasionalmente trascura il proprio Stadia). Ora, se vuoi trovare un gioco specifico per lo streaming, non è necessario barcamenarsi in ricerca lunghe e tediose. Google potrebbe essere in grado di trovarlo per te.

Come notato da 9to5Google, una nuova modifica all’app Ricerca Google consente agli utenti di cercare un gioco e ottenere immediatamente i collegamenti per trasmetterlo in streaming. Se, ad esempio, cerchi Destiny 2, fra i risultati di ricerca di Google, sia sugli smartphone che sulla versione web, dovrebbe mostrare i collegamenti per lo streaming del gioco.

Una cosa importante da sottolineare e cruciale nel far apparire il proprio motore di ricerca neutrale, la nuova funzione non dà la preferenza a Google Stadia ma mostra anche collegamenti per servizi concorrenti come GeForce Now di Nvidia, Xbox Cloud Gaming e Amazon Luna (non disponibile ancora in Italia). Ovviamente, se un gioco è su Stadia, potrebbe darti maggiori informazioni, ad esempio se è disponibile una prova gratuita o altro.

Secondo alcuni test, non sembra essere disponibile per tutti. Potrebbe essere basato sulla regione (i collegamenti verrebbero visualizzati se ti trovi in ​​un paese con accesso ai servizi di streaming di giochi) o potrebbero essere in gioco altri fattori. Inoltre, i link restituiti dalla ricerca potrebbero variare a seconda del dispositivo che stai utilizzando: sul telefono Android, una ricerca potrebbe restituire Stadia, mentre la versione web potrebbe mostrare più opzioni.

Se non lo vedi in questo momento, potrebbero essere necessari alcuni giorni per far si che l’account venga incluso nella nuova funzione. Sul tuo telefono Android, puoi anche provare ad aggiornare la tua app Google per vedere se funziona.

