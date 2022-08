Spotify è senza dubbio uno dei servizi già popolari di Internet, dal momento che più di 350 milioni di utenti lo utilizzano in tutto il mondo. Tuttavia, da quando è stato lanciato il settore della musica in streaming si è steso enormemente, con la concorrenza rappresentata da Apple Music, Amazon Music Unlimited e YouTube Music che si spartisce il resto della torta. In questa guida passo passo vi spieghiamo come cancellare il proprio abbonamento Premium e come cancellare in maniera definitiva il proprio account Spotify.

Come cancellare Spotify Premium

L’app mobile di Spotify non fornisce un modo semplice per accedere alla pagina di gestione dell’account. Il modo migliore per accedere alla pagina di gestione dell’account su dispositivo mobile o desktop è utilizzare il sito Web di Spotify:

Apri il tuo browser preferito, vai su spotify.com e fai clic su Accedi, che si trova nell’angolo in alto a destra dello schermo.

Accedi al tuo account Spotify utilizzando le credenziali dell’account che desideri cancellare.

Dopo aver effettuato l’accesso, la pagina ti porta al web player di Spotify.

Dal web player, apri la pagina Panoramica dell’account facendo clic sul nome del tuo account e selezionando l’opzione Account nel menu a discesa visualizzato.

Scorri verso il basso la pagina Panoramica dell’account finché non vedi un pulsante che dice Cambia piano. Questo ti porta alla pagina dei piani disponibili.

Scorri verso il basso la pagina Piani disponibili e tocca il pulsante Annulla Premium.

Nella pagina che si apre dopo aver toccato Annulla Premium, scorri verso il basso e tocca il pulsante che dice Continua per annullare. Dopo aver toccato Continua per annullare, Spotify ti presenta un’altra pagina per provare a mantenere la tua iscrizione. Scorri fino in fondo a questa pagina e tocca Continua per annullare ancora una volta. Nella pagina di conferma finale, Spotify ti presenta due pulsanti: Sì, annulla e Torna all’account.

A questo punto l’abbonamento Premium non verrà più rinnovato ma si continuerà ad usufruirne fino alla scadenza. Dopo di che, si continuerà ad essere un utente Free.

Come cancellare l’account Spotify in maniera definitiva

Spotify, come con l’account premium, non consente agli utenti di annullare l’abbonamento gratuito da nessuna app. Deve essere fatto tramite un browser web. Ti guidiamo attraverso il processo di annullamento su un browser desktop, ma puoi seguire la stessa procedura su un dispositivo mobile.

La chiusura di un account Spotify gratuito è leggermente diversa dal processo utilizzato per annullare un account premium. Tuttavia, per motivi di praticità, puoi iniziare dal web player di Spotify (segui il processo di annullamento del premio fino al completamento del passaggio 2). Una volta effettuato l’accesso al web player, attenersi alla seguente procedura:

Accedi alla pagina del supporto selezionando Supporto nella parte superiore della pagina.

Nella pagina di supporto, cerca e fai clic sull’opzione chiamata Impostazioni account.

Seleziona Chiusura del tuo account nella pagina Impostazioni account. Spotify ti guida attraverso cinque passaggi per chiudere il tuo account.

Fai clic sul pulsante Chiudi account nella pagina che dice “Sicuro di voler cancellare?”

Spotify ti chiede di confermare la chiusura dell’account corretto. Rivedi le tue informazioni e fai clic sul pulsante Continua.

Questo ti porta a una pagina intitolata “Cosa devi sapere”, che descrive tutte le informazioni che andranno perse. In questa pagina, fai clic sul pulsante Continua. Spotify ti invierà un’e-mail di conferma della cancellazione.

Vai alla tua casella di posta elettronica e cerca un’e-mail da Spotify con l’oggetto “Conferma di voler chiudere il tuo account Spotify” e apri la e-mail. Nell’e-mail di Spotify, fai clic sul pulsante Chiudi il mio account per confermare la cancellazione.

Spotify ti mostra una pagina e ti invia un’e-mail piuttosto delusa confermando la tua cancellazione e offrendoti la possibilità di riconsiderare.

Se non riesci a chiudere il tuo account Spotify o non riesci a trovare l’opzione, Spotify consiglia di contattare l’assistenza clienti e di richiedere l’eliminazione dell’account