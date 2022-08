Google lancia il programma di tutorial “Android Upgrade Party”

Google ha lanciato il programma “Android Upgrade Party” per offrire agli OEM piattaforme di tutorial da mostrare ai loro utenti.

Potrebbe essere difficile da immaginare, ma molte persone potrebbero non sapere che un grande aggiornamento della versione Android come Android 13 è disponibile per i loro telefoni fino al momento in cui non gli si presenta davanti la notifica. Quando non segui nessuna delle notizie sulle nuove versioni, il passaggio a un nuovo sistema operativo potrebbe anche essere stridente o semplicemente deludente, perché cambia l’intera interfaccia come ha fatto Android 12 o perché non ci sono aggiornamenti evidenti. Google riconosce questo problema e fornisce ai suoi telefoni Pixel brevi tutorial, che mostrano cosa è effettivamente cambiato rispetto a una versione precedente.

Come notato dall’editore tecnico di Esper, Mishaal Rahman, questa opzione educativa è disponibile anche per l’utilizzo da parte di altri produttori di Android e Google la offre con il nome molto commerciabile “Android Upgrade Party”. È un’opzione interessante che purtroppo non sembra essere utilizzata da troppi produttori.

L’Android Upgrade Party è descritto pubblicamente sul sito web di Android. Dovrebbe essere un’opzione facilmente personalizzabile per gli OEM per trasmettere le parti più importanti di un aggiornamento Android ai propri utenti senza doversi impegnare troppo.

Per ogni aggiornamento del sistema, Google offre guide predefinite, lasciando agli OEM la possibilità di personalizzare le istruzioni con la propria identità aziendale e la propria lingua modificata. C’è anche la possibilità di omettere funzionalità irrilevanti.

Se possiedi un Google Pixel, tutto ciò dovrebbe essere familiare poiché Google utilizza la sua app Pixel Tips per pubblicare una panoramica di funzionalità simili a questi utenti. Per quanto sia fantastico ottenere tutte queste informazioni come qualcuno a cui non importa troppo del proprio telefono, è un peccato che non venga utilizzato più spesso. Mishaal Rahman ha trovato solo una manciata di telefoni che lo supportano, inclusi Nokia 7.2, Nokia X10 e Oppo Find X2 Pro.