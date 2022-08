Apple Music beta su Android introduce le nuove funzioni di iOS 16 e anticipa l’arrivo di Apple Classical

Si dice che Apple terrà il suo evento di presentazione dei nuovi iPhone 14 tra circa tre settimane, il 7 settembre. L’evento principale sarà senza dubbio dedicato all’annuncio dei nuovi iPhone, ma molti sono ancora ansiosi di vedere che tipo di ritocchi finali Apple porterà su iOS 16. Detto questo, la beta di Apple Music per Android è stata recentemente aggiornata e offre nuove funzionalità che si allineano con quelle dell’attuale versione beta in fase di test in iOS 16. Inoltre, scavando nel codice, ci sono riferimenti a un’app che deve ancora fare il suo debutto pubblico.

La prima caratteristica scoperta è la possibilità di aggiungere un artista a un elenco di “Artisti preferiti”. Questo può essere fatto andando alla pagina dell’artista e toccando la stella nell’angolo in alto a destra. Dopo aver fatto ciò, l’app indicherà che l’utente riceverà consigli migliori. L’utente verrà inoltre aggiornato ogni volta che l’artista ha una nuova versione.

Inoltre, ci sono modifiche alle playlist, poiché ora possono essere ordinate per album, artista, titolo e data di uscita. Decompilando il file APK e esaminando il codice, la redazione di 9to5Google ha trovato un riferimento interessante nella versione beta dell’app Apple Music che è stata caricata sul Google Play Store. Il nuovo aggiornamento ha riferimenti a “Apple Classical”.

Il nome è in circolazione da un po’ dopo l’acquisizione di Primephonic da parte di Apple. Dall’acquisizione, si vocifera che Apple lancerà un’app autonoma dedicata alla musica classica. Ovviamente, Apple Classical potrebbe finire per essere qualcos’altro, ma non lo sapremo fino a quando non sarà realizzato.

Apple dovrebbe lanciare quattro versioni di iPhone 14, insieme all’Apple Watch Series 8. C’è anche la possibilità che un nuovo Apple Watch Pro di fascia alta faccia il suo debutto. Insieme a tutto l’hardware, Apple debutterà anche con iOS 16. Ci aspettiamo che l’annuncio di Apple Classical avvenga proprio in tale evento di presentazione.

