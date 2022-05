Apple Music 3.10 beta su Android introduce il timer di spegnimento

Nonostante sia una delle pochissime applicazioni che Apple sviluppa per il sistema operativo Android, alle volte in Apple Music vengono introdotte delle funzioni che non sono presenti nemmeno nella controparte iOS e iPadOS. Apple Music 3.10 beta per Android ad esempio introduce un timer di spegnimento nell’app.

Questa funzionalità, come ti aspetteresti, consente agli utenti di interrompere automaticamente la riproduzione della musica dopo un intervallo di tempo specificato. Le opzioni attualmente includono 15 minuti, 30 minuti, 45 minuti, 1 ora e la fine del brano, dell’album o della playlist corrente.

Puoi accedere al nuovo timer tramite il menu a tre punti nella schermata “In riproduzione”.

Apple Music su iOS 15 non dispone ancora di un timer di spegnimento. Tuttavia, gli utenti possono interrompere automaticamente la riproduzione attraverso un processo più lungo. Andando alla sezione Timer dell’app Orologio, puoi selezionare l’opzione Interrompi riproduzione, che interromperà qualsiasi riproduzione audio sul tuo iPhone al termine del timer.

Per il momento, non è chiaro se Apple inserirà il timer di spegnimento direttamente nell’app iOS Music o meno. Dopotutto, il crossfade rimane assente su iOS, nonostante la sua disponibilità su Android.

Secondo l’analisi del file APK, si parla anche dell’interruzione della riproduzione al termine dello spettacolo o dell’episodio in corso. Tuttavia, l’opzione è apparentemente inaccessibile nell’app in questo momento. È difficile dire a cosa si riferisca, poiché l’opzione non viene visualizzata nemmeno durante l’ascolto delle stazioni radio di Apple. La società potrebbe potenzialmente portare il supporto per i podcast all’app Apple Music su Android in futuro. Questo non ci sorprenderebbe dal momento che l’azienda ora offre abbonamenti a podcast a pagamento. Quindi potrebbe guadagnare di più aprendolo agli utenti Android (cosa che stranamente non è avvenuta per Apple TV+, disponibile ad oggi solo su Android TV).

VIA