Su WhatsApp arrivano ufficialmente le reazioni

WhatsApp ha impiegato molto tempo per iniziare a implementare più funzionalità sulla sua app di messaggistica. Mentre il suo principale concorrente Telegram ha aggiunto funzionalità in modo costante ogni anno, Meta la società ha impiegato del tempo per adottare alcune funzionalità interessanti. Più recentemente, abbiamo visto il debutto del supporto alle community. Ora sta adottando un’altra funzionalità che è stata presente su Telegram e altre app come Slack per molto tempo, ovvero le reazioni in chat.

La funzione Chat Reactions è stata annunciata lo scorso mese. Consente all’utente di esprimere i propri sentimenti nei messaggi. Quindi, ad esempio, è possibile dare un pollice alzato a un messaggio invece di rispondere con un’emoji o dare un Ok. La funzione è stata presente in altre app e consente agli utenti di reagire anziché rispondere direttamente.

Funziona in una forma simile alle reazioni di Facebook. È particolarmente utile nei gruppi in cui un amministratore può inviare un messaggio e gli utenti possono reagire per confermare di aver letto senza digitare. Tuttavia, sarà disponibile anche per le chat individuali.

Per utilizzare le reazioni, bisogna solo premere a lungo su un messaggio WhatsApp e selezionare l’emoji con cui si vuole reagire. Per ora, è possibile scegliere tra sei emoji. Tuttavia, WhatsApp promette di portare il supporto per più emoji e più tonalità della pelle in un prossimo futuro.

Le reazioni ai messaggi, curiosamente, sono già disponibili per alcuni utenti che eseguono l’ultima versione di WhatsApp. Tuttavia, passeranno una o due settimane prima che tutti gli utenti di WhatsApp ottengano questa funzione in tutto il mondo.

Non solo reazioni: su WhatsApp nuovo limite a 2GB per la condivisione dei file e gruppi fino a 512 persone

L’aggiornamento attuale porta più di semplici reazioni. Secondo il log delle modifiche, l’aggiornamento consente anche agli utenti di condividere file più grandi. Questa è un’aggiunta molto importante poiché aumenta il trasferimento massimo di file da 100 MB a 2 GB.

Inoltre, l’aggiornamento raddoppia il numero massimo di partecipanti a una chat di gruppo. Prima erano 256 e ora consente gruppi con 512 persone. Tuttavia, questo aggiornamento raggiungerà gli utenti in forma graduale. Alcuni paesi non lo riceveranno in questo momento (il Brasile ad esempio dovrà aspettare fino alla fine dell’anno per ottenere questa funzione).

Siamo curiosi di vedere se Meta continuerà a implementare più funzionalità su WhatsApp fino alla fine dell’anno. Vale la pena notare che l’azienda si sta preparando a portare alcune importanti innovazioni alla funzione Stato molto presto.

