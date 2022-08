Android 13 disponibile su Raspberry Pi 4 B, Pi 400 e Compute Module 4 via Custom ROM

Solo pochi giorni fa Google ha inviato l’aggiornamento stabile di Android 13 sui suoi telefoni Pixel e ha caricato il codice sorgente per il rilascio su AOSP, ma uno sviluppatore di XDA ha già preparato la prima Custom ROM di Android 13 per il Raspberry Pi 4 e suoi derivati.

KonstaT, membro senior di XDA, ha creato una ROM AOSP basata su Android 13 per il popolare computer delle dimensioni di una carta di credito. Un vantaggio importante qui è che questa build è compatibile anche con Raspberry Pi 400, che è un PC ARM portatile che è tutto contenuto in un fattore di forma a mini tastiera. È anche possibile avviare la versione su Raspberry Pi Compute Module 4.

Sebbene sia destinato a utenti avanzati, la build di Android 13 sembra funzionare abbastanza bene con la maggior parte delle funzionalità supportate, tra cui:

Audio (HDMI, jack da 3,5 mm, microfoni USB, altoparlanti/cuffie Bluetooth, ecc.)

DAC audio (utilizzando DAC GPIO, ad es. HiFiBerry DAC+)

Bluetooth (e tethering Bluetooth)

Fotocamera (utilizzando moduli fotocamera Pi ufficiali e webcam USB UVC)

GPIO GPS (utilizzando moduli USB esterni es. U-blox 7)

Ethernet

Grafica con accelerazione hardware (V3D, OpenGL e Vulkan)

Display HDMI (e HDMI-CEC)

I2C

Telecomandi IR (utilizzando moduli IR GPIO esterni, ad es. TSOP4838)

RTC (utilizzando moduli I2C GPIO esterni, ad es. DS3231)

Sensori (utilizzando moduli GPIO I2C esterni, ad esempio MPU6050, LSM6DS3, LSM303DLHC, BME280/BMP280 e APDS9930 accelerometro, giroscopio, magnetometro, temperatura, pressione, umidità, luce ambiente e prossimità)

Console seriale (utilizzando adattatori console seriali GPIO esterni, ad es. PL2303)

SPI Touchscreen/multi-touch (touchscreen ufficiale da 7″, touchscreen USB, touchscreen Waveshare SPI)

USB (mouse, tastiera, memoria, ecc.)

USB-C (ADB, MTP, PTP, tethering USB)

Wi-Fi (e tethering Wi-Fi)

Anche l’installazione è facile. Questo porting è disponibile come immagine del disco, quindi puoi semplicemente avviarla da una scheda microSD dopo il ripristino. Puoi anche installare gli aggiornamenti successivi tramite una versione appositamente predisposta di TWRP, sebbene tale processo richieda un paio di passaggi aggiuntivi.

Tieni presente che è abbastanza diverso dall’esecuzione di qualcosa come Android TV su un grande schermo, che è adattato al consumo dei media piuttosto che all’interazione attiva e regolare.

Come ci si aspetterebbe, il porting di Android 13 per la piattaforma Raspberry Pi 4 non è perfetta in senso tradizionale. La mancanza di codifica e decodifica hardware significa che devi fare affidamento su codec basati su software con una notevole riduzione delle prestazioni. Inoltre, molti degli accessori ufficiali della fotocamera Raspberry Pi non funzionano come dovrebbero. Anche SElinux è in modalità permissiva.

