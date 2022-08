Android Auto 8.0 ufficiale | Novità

Abbiamo aspettato che la riprogettazione di Android Auto pianificata da Google arrivasse sulle auto per quasi un anno intero. Dopo che un’indiscrezione prematura ha svelato un’interfaccia utente a schermo diviso lo scorso autunno, abbiamo assistito a un progetto in corso che si è trasformato in un annuncio ufficiale all’I/O questa primavera. Eppure, mentre la fine dell’estate si avvicina e, soprattutto, la fine della stagione estiva dei viaggi, lo split screen non si vede da nessuna parte. Ora è in arrivo l’aggiornamento ad Android Auto 8.0 e, nonostante ciò che potresti aspettarti, non vi è nessuna traccia della funzione.

Sulla carta, Android Auto 8.0 sembra l’occasione perfetta per spedire la riprogettazione promessa di quest’anno, nome in codice “Coolwalk”. È un numero tondo, dopotutto. Che ci piaccia o no, siamo tutti abituati ad aspettarci cambiamenti più grandi quando la versione passa a un numero tondo: ecco perché ci aspettiamo molto di più da Android 13 rispetto ad Android 12.1. Quindi, mentre Google sta semplicemente seguendo Android Auto v7.9 con il numero successivo in linea, è facile capire perché alcuni utenti si aspettano modifiche consequenziali da questa versione.

Sfortunatamente, non sembra essere così. Come notato dalla redazione di 9to5Google, Android Auto 8.0 sta venendo distribuito ai conducenti di tutto il mondo in questo momento, senza alcun segno di “Coolwalk” o altre modifiche al design. Invece, sembra probabile che questa versione sia l’ennesimo giro di correzioni di bug dopo un anno particolarmente instabile per la piattaforma.

Quando Google ha annunciato la sua interfaccia utente ridisegnata a maggio, la società ha affermato che sarebbe arrivata in auto prima dell’inizio dell’estate, presumibilmente programmata per tutti coloro che si precipitavano in viaggio.

Sebbene “Coolwalk” sia ancora assente, è del tutto possibile che venga distribuito tramite un aggiornamento lato server, abilitato da Google una volta pronto. Almeno in questo momento, però, questo ultimo aggiornamento semplicemente non è quello che stavamo aspettando per tutta l’estate.

Mentre Apple continua a sviluppare la sua piattaforma CarPlay di nuova generazione, Google deve assolutamente intensificare il suo gioco in questa competizione. Dopotutto, iOS supporta lo schermo diviso nelle auto da quasi tre anni.

VIA