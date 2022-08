Samsung Galaxy Z Flip 4 mostrato in un video teardown

In contemporanea alla sua uscita sul mercato, è emerso un nuovo video che mostra un teardown completo del Samsung Galaxy Z Flip 4. Sebbene ci siano sottili differenze, per la maggior parte le cose sono apparentemente identiche al modello precedente. Se sei mai stato curioso di sapere cosa c’è dentro uno smartphone, in particolare uno smartphone pieghevole, questa è un’ottima opportunità per dare un’occhiata agli interni di un dispositivo.

Lo YouTuber PBKreviews rende le cose facili nel suo video di disassmblaggio, applicando un po’ di calore ai pannelli esterni e ottenendo immediatamente l’accesso agli interni. All’apertura del dispositivo, nota che ci sono alcune piccole differenze quando si tratta di alcuni cavi e antenne, ma per la maggior parte le cose sono abbastanza simili al modello dell’anno scorso.

La parte interessante dello smontaggio è vedere le due batterie posizionate in scomparti diversi. Nonostante gli dia un basso punteggio di riparabilità, PBKreviews lo fa sembrare facile quando si smonta e si rimonta il telefono.

Sfortunatamente, non rimuove il display flessibile in questo video, quindi non riusciamo a vedere il cardine. Questo è importante perché Samsung ha introdotto un meccanismo di cerniera migliorato nel Galaxy Z Fold 4, che avrebbe potuto essere utilizzato anche nel Galaxy Z Flip 4.

Ad ogni modo, il nuovo smartphone flessibile di Samsung si prepara a conquistare nuovamente il mercato dopo che il suo predecessore è stato il modello più venduto a cavallo fra il 2021 e il 2022. Seppur non economico nel vero senso della parola, è il modello con display flessibile con il costo più basso del mercato.

